Durante la noche del miércoles, Gran Hermano: Generación Dorada realizó una boda multitudinaria que reunió a distintas parejas, algunas conformadas por participantes que continúan en la casa y otras por personas que regresaron especialmente para la celebración.
El Turco García plantó a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano
La participante esperaba reencontrarse con su pareja durante la ceremonia, pero su ausencia del exfutbolista generó sorpresa y una fuerte reacción en redes sociales.
El festejo, que estaba pensado como una jornada de emoción y reencuentros, tuvo un momento inesperado para Mariela Prieto, quien permaneció vestida de novia durante la ceremonia a la espera del Turco García, pero finalmente él no apareció.
Mariela esperó al Turco
La participante aguardó durante la celebración la llegada del exfutbolista al altar preparado por la producción. Sin embargo, el encuentro nunca ocurrió.
Una vez terminada la ceremonia, Santiago del Moro notó que Mariela estaba afectada y le preguntó cómo se encontraba. Ella explicó que no comprendía por qué Andrea del Boca, encargada de conducir la ceremonia, no le había entregado el anillo como había sucedido con los demás participantes.
Más tarde, durante el stream La Cumbre, Andrea del Boca contó que la situación la había conmovido. “Le pido perdón y cuando salga la voy a llamar”, expresó.
Qué había dicho García
El exfutbolista ya había manifestado que no tenía previsto ingresar al reality para participar de la celebración. En una conversación con Mica Viciconte y Daniela Celis, explicó que se encontraba de viaje y que además estaba trabajando en Racing con los chicos.
Cuando le preguntaron qué opinaba sobre la posibilidad de que la relación terminara si no asistía a la boda, el Turco fue contundente: “Y bueno, problema de ella, no mío”.
Ante la consulta sobre una posible charla pendiente con Mariela, respondió que seguramente hablarían cuando ella saliera del programa.
La reacción de los seguidores
La ausencia del exfutbolista y la reacción de Mariela generaron una fuerte repercusión en redes sociales. El nombre de la participante se convirtió en tendencia y numerosos usuarios expresaron su apoyo hacia ella y cuestionaron la decisión del Turco García.
Entre los comentarios publicados aparecieron mensajes de tristeza y respaldo hacia Mariela, con usuarios que destacaron la espera de la participante y lamentaron que no pudiera compartir ese momento con el padre de su hijo.
Las parejas que pasaron por el altar
Durante la celebración también participaron otras parejas. Entre ellas estuvieron Lola y Manu, Sol y Cinzia, Zilli y Martín, Brian y Danelik, Nenu y Zunino, Lolo y Nick, Luana y Hanssen, Juanicar y Campanita, Nazareno y Tamara, y Charlotte y Cola.
Además, Andrea del Boca y Yipio decidieron comprometerse como una forma de continuar fortaleciendo la amistad que construyeron dentro de la casa.
El cierre tuvo como protagonistas a Tato Algorta, ganador de la edición anterior, y Luz Tito, finalista del reality en 2025, quienes sellaron su relación frente a todos los presentes.