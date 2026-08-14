Manuel Ibero, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, compartió en las últimas horas imágenes del retoque estético que decidió realizarse y mostró cómo quedó su rostro después del procedimiento.
Manuel de Gran Hermano mostró su cambio tras un retoque estético en el rostro
El exparticipante compartió imágenes del procedimiento en sus redes y explicó que buscó definir el maxilar y corregir levemente la forma de su nariz.
A través de su cuenta de Instagram, el mediático publicó un video en el que mostró parte del tratamiento y explicó qué cambios quería conseguir. “Hace unos días fui a verlo a Agus, mi doctor de total confianza”, contó al presentar las imágenes.
Qué retoques se realizó
En el video, Ibero aparece recostado sobre una camilla mientras conversa con el profesional que llevó adelante el procedimiento. Allí explicó cuáles eran las zonas que quería modificar.
“Yo quiero lo de siempre: la mandíbula y la nariz. Enderezar un poquito la nariz”, señaló el exparticipante del reality.
Las imágenes posteriores permitieron observar el resultado del tratamiento. Según mostró el propio Ibero, el procedimiento buscó definir más el maxilar y lograr una apariencia más recta en la nariz.
De esta manera, el mediático compartió con sus seguidores el antes y el después de la intervención estética que eligió realizarse.
La frase sobre las mujeres que generó críticas
El retoque estético no fue el único motivo por el que Manuel Ibero quedó en el centro de la conversación. Durante su paso por el panel de Gran Hermano: Generación Dorada, el exparticipante protagonizó un momento que generó numerosas reacciones en las redes sociales.
Eliana Guercio le preguntó por los cruces que había mantenido con varias mujeres dentro de la casa. La panelista señaló que había tenido actitudes despectivas y mencionó especialmente su vínculo con Luana.
“¿Qué reflexión hacés ya que te vas en un versus con ella?”, le preguntó.
Ibero respondió que respetaba a todos sus compañeros y sostuvo que también había recibido comentarios despectivos por parte de ellos. En ese contexto, intentó explicar que las discusiones no estaban relacionadas con una cuestión de género.
Sin embargo, una frase posterior generó sorpresa entre los integrantes del programa.
“Lamentablemente la casa tiene más mujeres que hombres”, expresó.
La reacción de Santiago del Moro
La declaración provocó una inmediata reacción en el estudio. Guercio respondió: “Entonces dejamos la caballerosidad de lado”, mientras que Ibero sostuvo que había mantenido su caballerosidad durante su permanencia en el reality.
Santiago del Moro también intervino al advertir la expresión utilizada por el exparticipante. “¿Qué dijiste? ¿Lamentablemente dijiste?”, le preguntó.
Ante la reacción del conductor, Ibero intentó aclarar sus palabras: “No, no, en este caso, perdón, en este caso”, respondió.
La explicación no evitó que el comentario se instalara en las redes sociales. Distintos usuarios cuestionaron la frase y dejaron mensajes críticos sobre la actitud del exparticipante.
Entre las reacciones aparecieron comentarios como “Zoe tenía razón”, “Ni ocho minutos de debate y ya derrapó” y “Es totalmente cancelable”. Otros usuarios también cuestionaron que, según su interpretación, Ibero no asumiera responsabilidad por sus dichos.
De todos modos, también hubo quienes defendieron al exparticipante y consideraron que la frase podía interpretarse de otra manera. Uno de los comentarios sostuvo que su intención habría sido explicar que discutía con más mujeres porque ellas eran mayoría dentro de la casa y que, de haber ocurrido lo contrario, habría tenido más enfrentamientos con hombres.
Así, Manuel Ibero volvió a quedar en el centro de la atención tanto por el cambio que mostró en su apariencia como por las repercusiones que todavía generan algunas de sus declaraciones vinculadas a su paso por Gran Hermano: Generación Dorada.