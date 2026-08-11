La gala de eliminación de este lunes modificó por completo el escenario de : Generación Dorada. Después de una jornada de votación en la que seis participantes quedaron expuestos a la decisión del público, Matías Hanssen fue finalmente quien debió abandonar la casa.
Gran Hermano: Matías Hanssen fue eliminado y la casa quedó sin hombres
El participante quedó fuera tras enfrentarse en la definición con Solange “Sol” Abraham. La votación del público se realizó bajo la modalidad de voto negativo y dejó al reality con una final inédita integrada solo por mujeres.
Su salida no solo definió una nueva eliminación, sino que produjo un hecho particular dentro del reality: ya no quedan hombres en competencia.
La definición se produjo luego de varias instancias de votación y salvaciones que fueron reduciendo la cantidad de participantes en riesgo. En el tramo final, Hanssen quedó frente a Solange “Sol” Abraham, en una disputa que terminó con la salida del jugador.
Cómo fue la gala y quiénes estaban nominados
La noche comenzó con seis participantes en la placa de nominación: Matías Hanssen, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Pincoya y Yanina Zilli.
En esta edición, la eliminación se definió mediante voto negativo, por lo que el público debía elegir a quién quería sacar de la competencia. A medida que avanzó la gala, los porcentajes fueron modificándose y algunos de los participantes lograron quedar fuera de peligro.
La primera en ser salvada fue Alejandra Majluf, quien recibió apenas el 0,2% de los votos. Su salida de la placa fue seguida por la de otros participantes, hasta que la definición quedó concentrada entre dos jugadores.
Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Pincoya también fueron dejando la zona de riesgo a medida que se conocieron los resultados parciales de la votación. El escenario terminó reducido a Solange Abraham y Matías Hanssen.
La situación generó expectativa dentro de la casa, ya que ambos participantes tenían todavía posibilidades de continuar en la competencia. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de los espectadores que participaron de la votación telefónica.
Finalmente, Matías Hanssen fue el elegido para abandonar el programa.
Su eliminación representa una baja significativa dentro de la dinámica de la casa, no solo por tratarse de uno de los participantes que seguían en carrera, sino también porque modifica la composición del grupo que continúa en competencia.
Una final inédita con solo mujeres
La salida de Hanssen produjo además una particularidad para esta edición de Gran Hermano. Con el participante fuera de la competencia, la casa quedó sin hombres y el tramo final del reality tendrá únicamente participantes mujeres.
El resultado transforma también las estrategias que se venían desarrollando dentro del programa. Las relaciones entre los jugadores, las alianzas y las próximas nominaciones tendrán ahora un escenario diferente, con un grupo integrado exclusivamente por mujeres.
La eliminación llegó después de una semana marcada por distintas situaciones dentro de la convivencia y con una placa que había reunido a seis participantes. La decisión de los espectadores terminó inclinándose por Hanssen, que debió despedirse del programa luego de la definición frente a Solange Abraham.
La gala también mostró el peso que mantiene el voto del público en esta etapa de la competencia. Con la modalidad de voto negativo, los participantes no necesitan necesariamente recibir apoyo directo para continuar: el objetivo de cada jornada es evitar quedar entre quienes concentran la mayor cantidad de votos para abandonar la casa.
A partir de ahora, el reality ingresa en una nueva etapa. La eliminación de Hanssen deja un grupo exclusivamente femenino y abre una competencia diferente de cara a las próximas galas.
El resultado de este lunes también plantea un nuevo interrogante para el programa: quiénes lograrán consolidarse en esta etapa final y quién será la próxima participante en quedar fuera de la casa.
La producción de Gran Hermano: Generación Dorada continuará con su programación habitual y las próximas nominaciones volverán a definir quiénes quedan expuestos a la decisión del público.
Por lo pronto, el dato central de la última gala ya está definido: Matías Hanssen dejó Gran Hermano y, por primera vez en esta edición, la competencia quedó conformada únicamente por mujeres.