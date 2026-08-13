La casa de Gran Hermano: Generación dorada atraviesa una nueva instancia de nominación mientras el reality se acerca a su etapa decisiva. La placa de esta semana presenta una particularidad: hasta el domingo tendrá modalidad positiva y luego cambiará a negativa.
Gran Hermano: quiénes son los nominados y cómo será la votación del público
La casa atraviesa una nueva instancia decisiva rumbo a la recta final, con un sistema que primero premiará a los favoritos y luego definirá quién deberá abandonar el reality.
De esta manera, durante los primeros días el público deberá votar para elegir a sus participantes favoritos y ayudarlos a continuar en competencia. Recién después de la gala del domingo, el sistema se modificará y la votación estará orientada a definir quién abandona el programa.
Yipio modificó la placa con su beneficio
Yipio, quien se consagró como líder de la semana, utilizó el beneficio que recibió de Gran Hermano antes de que comenzara la votación general. La participante decidió aplicar la fulminante contra Sol Abraham, una medida que condicionó la conformación de la placa.
La decisión se produjo antes de que el resto de los jugadores realizara sus nominaciones y dejó a Abraham directamente entre quienes quedaron en riesgo durante esta semana de competencia.
Quiénes quedaron nominados
A partir de las nominaciones y de las reglas especiales de esta etapa, la placa de la semana 25 quedó integrada por siete participantes.
Los jugadores que deberán afrontar la votación del público son:
- Sol Abraham
- Tamara Paganini
- Yanina Zilli
- Luana Fernández
- Alejandra Majluf
- Charlotte Caniggia
- Yipio
Una de las particularidades de esta ronda estuvo relacionada con la participación de los invitados. Danelik, Titi Tcherkaski, Tomy Riguera, Sebastián “Cola” Almeida, Brian Sarmiento, Stefanny “Campanita” Pereira y Naza Pompei participaron de la instancia de nominación, aunque cada uno contó solamente con un voto para aportar a la conformación de la placa.
Mariela y Pincoya ya son finalistas
Mientras siete participantes quedaron expuestos a la decisión de la audiencia, Mariela y Pincoya consiguieron evitar la placa y dieron un paso fundamental en la competencia.
Ambas se convirtieron en las primeras finalistas de esta edición de Gran Hermano, asegurando así su lugar en la próxima instancia del reality.
La definición de esta semana estará marcada por el particular sistema de votación. El público tendrá primero la posibilidad de respaldar a sus favoritos para que permanezcan en la casa y, posteriormente, el mecanismo cambiará para determinar quién queda eliminado.