La noche del martes y la madrugada del miércoles estuvieron cargadas de novedades en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Varios exparticipantes regresaron al reality para acompañar a las jugadoras que continúan en competencia, pero uno de los reencuentros generó una situación inesperada.
Danelik regresó a Gran Hermano y le puso límites a Luana
La influencer dejó en claro que no busca recomponer el vínculo y que, aunque quiere continuar en el reality, no está dispuesta a formar una alianza con la modelo.
Danelik fue elegida por Luana para compartir esta nueva etapa dentro de la casa, pese a las diferencias que ambas habían tenido antes de la eliminación de la influencer. La decisión no fue bien recibida por la exparticipante, que dejó en claro que no tiene intención de retomar el vínculo entre ellas.
El gesto que sorprendió a todos
Cuando Santiago del Moro le dio a Luana la posibilidad de elegir a una de las exparticipantes que buscaban regresar al reality, la modelo sorprendió al señalar a Danelik.
Según explicó, tomó la decisión pensando en su estrategia y priorizando su juego. Sin embargo, la reacción de Danelik al reencontrarse con ella llamó rápidamente la atención.
Mientras ambas se abrazaban después de la elección, Danelik realizó un gesto con la mano que simulaba un disparo en la cabeza. La escena fue interpretada como una señal de su disconformidad con la decisión y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del programa.
Danelik habló con Brian Sarmiento
Horas después de la gala, Danelik conversó con Brian Sarmiento, su pareja, quien también regresó a la casa luego de ser elegido por Pincoya.
Antes de irse a dormir, hablaron sobre la situación y sobre la posibilidad de que Danelik tuviera una conversación con Luana para intentar resolver las diferencias que mantienen desde antes de su salida del programa.
“No tengo nada que arreglar con ella, gordo. ¿Qué tengo que arreglar? ¿De qué tengo que hablar?”, planteó Danelik ante la sugerencia de su pareja.
Brian le respondió que debía hablar sobre lo ocurrido anteriormente y analizar qué quería hacer dentro del reality.
Quiere quedarse, pero no jugar con Luana
A pesar de su rechazo a la idea de ayudar a Luana, Danelik dejó claro que su intención es continuar dentro de la competencia.
“No quiero ser su amiga. Obviamente me quiero quedar, pero voy a tener una charla madura, ¿entendés? Decirle, ‘te doy una mano, pero yo no quiero jugar con vos’”, explicó.
Brian intentó hacerle ver que la elección de Luana implica que tendrá que acompañarla en su estrategia. En ese sentido, le planteó que debía definir qué quería priorizar durante su regreso a la casa.
“Te tenés que decidir. Tenés que ser inteligente. ¿Qué querés hacer acá?”, le preguntó.
Quiénes regresaron al reality
Los exparticipantes que volvieron a la casa fueron seleccionados para acompañar a las jugadoras que permanecen en competencia. Las duplas quedaron conformadas de la siguiente manera:
- Danelik y Luana
- Titi y Yipio
- Tomy y Sol
- Brian y Pincoya
- Campanita y Mariela
- Cola y Charlotte
- Nazareno y Tamara
- Martín y Zilli
- Mavinga y Majluf
El regreso abrió una nueva etapa dentro del reality, marcada por los vínculos previos entre los participantes y las estrategias que cada dupla deberá definir para avanzar en la competencia.