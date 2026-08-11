Golpe económico

El duro momento de Brian Lanzelotta tras denunciar una estafa millonaria: “Me robaron $17 millones”

El exparticipante de Gran Hermano relató que produjo miles de bolsones de papel higiénico para un supuesto cliente que nunca concretó el pago. Aseguró que perdió $17 millones, contrajo deudas para afrontar el pedido y quedó en una delicada situación económica.