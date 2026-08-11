Brian Lanzelotta atraviesa un difícil momento luego de denunciar que fue víctima de una estafa por $17 millones relacionada con la fábrica de papel higiénico que tiene en La Matanza. El ex Gran Hermano contó lo ocurrido a través de sus redes sociales y mostró su angustia al confirmar en una entidad bancaria que la transferencia que esperaba nunca había sido realizada.
El duro momento de Brian Lanzelotta tras denunciar una estafa millonaria: “Me robaron $17 millones”
El exparticipante de Gran Hermano relató que produjo miles de bolsones de papel higiénico para un supuesto cliente que nunca concretó el pago. Aseguró que perdió $17 millones, contrajo deudas para afrontar el pedido y quedó en una delicada situación económica.
Según relató, todo comenzó cuando un supuesto cliente realizó el pedido más grande que había recibido desde que puso en marcha el emprendimiento: 3.800 bolsones de papel higiénico, una cantidad equivalente a la carga de un semirremolque. Para poder producirlos en apenas una semana, su suegro solicitó un préstamo y le prestó el dinero necesario para comprar papel, conos y bolsas.
Lanzelotta explicó que trabajó junto a su hermano durante varios días prácticamente sin descanso para intentar cumplir con la entrega. Sin embargo, durante la producción tuvieron distintos inconvenientes: parte del papel llegó tarde y en malas condiciones, una de las máquinas se rompió, el galpón se inundó y hasta explotó un vidrio cerca de su rostro. Finalmente consiguieron fabricar 3.100 de los 3.800 bolsones solicitados.
El acuerdo establecía que el pago debía concretarse mientras se cargaba el camión. Lanzelotta aseguró que detuvo la carga cuando habían colocado aproximadamente la mitad de la mercadería y envió imágenes para avisar al comprador. Luego recibió la confirmación de una supuesta transferencia que primero debía ingresar en la cuenta de su pareja y posteriormente en la suya, aunque el dinero nunca se acreditó.
Las sospechas aumentaron cuando acudió al banco desde el cual supuestamente habían realizado la operación. Allí, según su relato, le informaron que ni la persona con la que había negociado ni el CUIT proporcionado figuraban como clientes de la entidad. Si bien la empresa cuyos datos habían utilizado para facturar existe, Lanzelotta aseguró que desde allí no se había efectuado ninguna transferencia. “Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos”, expresó.
Para entonces, el camión con la mercadería ya se había retirado y el conductor dejó de responder sus mensajes. El cantante conserva las patentes del vehículo y otros datos del chofer, aunque aclaró que no puede determinar si también estuvo involucrado en la maniobra. La situación dejó además a la fábrica paralizada momentáneamente debido a la rotura de una de sus máquinas.
El impacto económico, aseguró, fue inmediato. Lanzelotta explicó que debe devolver el préstamo que pidió su suegro y afrontar el alquiler del galpón, proveedores, gastos del auto y las cuotas escolares de sus hijos. “Hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca”, reconoció. Entre lágrimas, también contó que al regresar a su casa su hija Roma le ofreció los ahorros que guardaba en su alcancía para ayudarlo a atravesar la situación.