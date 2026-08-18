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Gran Hermano: Alejandra Majluf fue eliminada tras un mano a mano con Luana

La votación del público definió una nueva salida del reality luego de una noche marcada por la tensión, las estrategias y la incertidumbre dentro de la casa.

Su salida se produjo después de una de las semanas más conflictivas del reality.Su salida se produjo después de una de las semanas más conflictivas del reality.
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Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano luego de quedar frente a frente con Luana en la definición final de la placa. La participante no logró obtener el respaldo necesario del público y tuvo que abandonar la casa.

La jornada estuvo atravesada por la tensión, los conflictos y las estrategias entre los jugadores, en una noche que finalmente terminó con una nueva salida del reality.

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Una definición cargada de tensión

Durante varias horas, los participantes vivieron una jornada intensa, marcada por discusiones y diferentes situaciones que elevaron el clima dentro de la casa.

En ese contexto, la placa de nominados fue reduciéndose hasta llegar al esperado mano a mano entre Alejandra Majluf y Luana, quienes quedaron como las dos últimas participantes en riesgo de abandonar el programa.

El mano a mano

Finalmente, la votación del público determinó que Alejandra Majluf debía dejar la competencia. Así, Luana logró continuar una semana más dentro de la casa.

La definición puso fin a una noche de incertidumbre y confirmó una nueva salida en el reality, luego de que ambas participantes quedaran frente a frente en la instancia decisiva.

Una despedida sin nuevos enfrentamientos

A diferencia de otras galas de eliminación atravesadas por fuertes cruces, Majluf dejó la casa sin protagonizar nuevos conflictos y aceptó la decisión del público tras conocer el resultado.

La participante abandonó la casa tras perder el duelo final de la placa en una votación muy ajustada.La participante abandonó la casa tras perder el duelo final de la placa en una votación muy ajustada.

Con su salida, el juego inicia una nueva etapa para los participantes que permanecen en competencia, quienes deberán reacomodar sus estrategias y enfrentar los próximos desafíos dentro de Gran Hermano.

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