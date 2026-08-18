Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano luego de quedar frente a frente con Luana en la definición final de la placa. La participante no logró obtener el respaldo necesario del público y tuvo que abandonar la casa.
Gran Hermano: Alejandra Majluf fue eliminada tras un mano a mano con Luana
La votación del público definió una nueva salida del reality luego de una noche marcada por la tensión, las estrategias y la incertidumbre dentro de la casa.
La jornada estuvo atravesada por la tensión, los conflictos y las estrategias entre los jugadores, en una noche que finalmente terminó con una nueva salida del reality.
Una definición cargada de tensión
Durante varias horas, los participantes vivieron una jornada intensa, marcada por discusiones y diferentes situaciones que elevaron el clima dentro de la casa.
En ese contexto, la placa de nominados fue reduciéndose hasta llegar al esperado mano a mano entre Alejandra Majluf y Luana, quienes quedaron como las dos últimas participantes en riesgo de abandonar el programa.
El mano a mano
Finalmente, la votación del público determinó que Alejandra Majluf debía dejar la competencia. Así, Luana logró continuar una semana más dentro de la casa.
La definición puso fin a una noche de incertidumbre y confirmó una nueva salida en el reality, luego de que ambas participantes quedaran frente a frente en la instancia decisiva.
Una despedida sin nuevos enfrentamientos
A diferencia de otras galas de eliminación atravesadas por fuertes cruces, Majluf dejó la casa sin protagonizar nuevos conflictos y aceptó la decisión del público tras conocer el resultado.
Con su salida, el juego inicia una nueva etapa para los participantes que permanecen en competencia, quienes deberán reacomodar sus estrategias y enfrentar los próximos desafíos dentro de Gran Hermano.