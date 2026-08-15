A poco de cumplirse un año del accidente que casi le cuesta la vida, Thiago Medina atraviesa un complejo momento judicial luego de haber sido imputado por una denuncia de abuso sexual. En los últimos días también circuló una versión sobre una supuesta ausencia a una audiencia, pero la información fue desmentida ya que la instancia había sido suspendida.
El particular mensaje de Thiago Medina en redes tras ser imputado por abuso sexual
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por su prima y continúa bajo investigación judicial, mientras el joven permanece a disposición de la Justicia.
La situación generó distintas reacciones en redes sociales y volvió a poner el foco sobre el expediente. La denunciante es Iara Agustina Ledesma, prima del exparticipante de Gran Hermano 2022, quien realizó una denuncia por un presunto abuso sexual intrafamiliar.
En medio de este contexto, Medina volvió a utilizar sus redes sociales y compartió una publicación en la que buscó transmitir un mensaje de fortaleza frente al momento que atraviesa.
Su mensaje en redes
El joven publicó una selfie frente al espejo y la acompañó con una sola palabra: “Positivo”. La publicación fue realizada mientras continúa el proceso judicial derivado de la denuncia presentada por su prima.
Días antes, su hermana, conocida en redes como Camilota, había expresado públicamente su respaldo a Thiago Medina y cuestionado la acusación. En ese momento, sostuvo que se trataba de una situación que debía ser esclarecida por la Justicia.
Por su parte, Medina ya había manifestado su intención de colaborar con el proceso judicial. Tras conocerse públicamente la denuncia, escribió en redes: “Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”.
La reaparición del joven en redes se produjo mientras continúa la investigación y luego de que se difundieran versiones sobre su supuesta incomparecencia ante la Justicia.
Qué se conoce de la denuncia
La denuncia fue informada públicamente a fines de julio en el programa LAM, donde se indicó que la acusación había sido presentada por una prima de Medina.
De acuerdo con el relato atribuido a la denunciante, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía 13 años y Medina, 17. La presentación corresponde a un presunto abuso sexual intrafamiliar y es materia de investigación judicial.
Según el testimonio difundido, el episodio habría ocurrido dentro del ámbito familiar. La denunciante sostuvo que Medina habría ingresado a su habitación mientras ella estaba acostada y que posteriormente se produjo el presunto abuso.
También afirmó que, antes de retirarse, le habría advertido que contar lo sucedido podía generar un conflicto familiar.
Los hechos denunciados corresponden a un período ocurrido años atrás y deberán ser determinados dentro del proceso judicial. La imputación no implica una condena y la investigación deberá avanzar para establecer las circunstancias de lo denunciado.
La versión sobre la audiencia
Durante esta semana comenzó a circular en redes sociales la versión de que Medina no se había presentado a una audiencia judicial. La información generó críticas y comentarios de distintos usuarios.
Sin embargo, se confirmó que esa versión era falsa y que la audiencia había sido suspendida. De esta manera, la ausencia que se había difundido no correspondía a una incomparecencia del joven ante la Justicia.
El caso continúa bajo investigación mientras Medina permanece a disposición de las autoridades. En paralelo, el exparticipante del reality volvió a mostrar actividad en sus redes sociales con un breve mensaje que refleja su postura frente al momento personal y judicial que atraviesa.
La denuncia y las circunstancias relatadas deberán ser evaluadas por la Justicia, mientras avanza el proceso correspondiente.