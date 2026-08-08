El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue imputado formalmente en una causa por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal presentada por su prima, Lara Ledesma. Según la denuncia, el supuesto episodio habría ocurrido cuando la joven tenía 12 años.
Imputaron a Thiago Medina tras la denuncia de abuso sexual presentada por su prima
La investigación judicial continuará con nuevas medidas, entre ellas evaluaciones psicológicas, mientras el ex Gran Hermano sostiene que es inocente y niega los hechos denunciados.
La investigación judicial avanzará ahora con distintas medidas para determinar qué ocurrió. La denunciante, que actualmente tiene 19 años, cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué.
La pericias psicológicas
De acuerdo con la información difundida sobre la causa, una de las próximas medidas será la realización de pericias psicológicas tanto a la denunciante como a Medina.
El paso del tiempo desde el presunto episodio, ocurrido hace aproximadamente siete años, representa uno de los aspectos que tendrá en cuenta la investigación. Por ese motivo, el expediente se apoyará especialmente en los testimonios de las personas vinculadas al entorno familiar, el relato de la denunciante y los resultados de las evaluaciones psicológicas.
Qué declaró la denunciante
En su denuncia, Ledesma relató que Medina solía quedarse a dormir en su casa debido al vínculo familiar. Según su testimonio, en una de esas ocasiones el joven se habría acercado mientras ella se encontraba en su habitación.
La joven también sostuvo que posteriormente Medina se presentó en su vivienda junto con su padre y que habría planteado que ella intentaba mantener una relación con él. Ledesma rechazó esa versión y cuestionó que pudiera existir una intención de ese tipo debido al vínculo familiar.
La respuesta de Thiago Medina
Medina negó las acusaciones de manera categórica y manifestó públicamente su disposición a colaborar con la Justicia. El ex participante de Gran Hermano sostuvo que espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido.
En declaraciones difundidas previamente, también cuestionó la denuncia y afirmó que, según su versión, nunca cometió los hechos que se le atribuyen.
La causa continúa en etapa de investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.