Fijan un nuevo llamado

Causa por presunto abuso sexual: Thiago Medina no se presentó ante la Justicia y se demoran las pericias

El ex Gran Hermano acusado por Iara Ledesma, no asistió a la citación judicial. Desde el entorno de la denunciante aseguran que las evaluaciones psicológicas están atrasadas y acusan al joven de dilatar el proceso.