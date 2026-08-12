El exparticipante de Gran Hermano, imputado tras la denuncia realizada por su prima Iara Agustina Ledesma, no se presentó en la citación judicial prevista para avanzar en el expediente. Desde el entorno de la denunciante aseguran que las evaluaciones psicológicas están atrasadas y acusan al joven de dilatar el proceso.
Causa por presunto abuso sexual: Thiago Medina no se presentó ante la Justicia y se demoran las pericias
El ex Gran Hermano acusado por Iara Ledesma, no asistió a la citación judicial. Desde el entorno de la denunciante aseguran que las evaluaciones psicológicas están atrasadas y acusan al joven de dilatar el proceso.
Ausencia en la citación clave
La investigación judicial que gira en torno a Thiago Medina sumó un nuevo capítulo de tensión en los tribunales. Tras ser imputado por la denuncia de presunto abuso sexual con acceso carnal radicada por su prima, Iara Agustina Ledesma (19), la Justicia había convocado a ambas partes a una instancia clave para brindar testimonio y coordinar diligencias dentro de la causa.
Sin embargo, según reveló el periodista Matías González, el exparticipante del reality no se presentó al requerimiento judicial. En contraposición, la joven denunciante sí acudió en tiempo y forma a la cita dispuesta por los instructores de la causa.
Demoras en las pericias psicológicas
A la inasistencia de Medina se le añade un escollo de relevancia para los tiempos procedimentales: los exámenes periciales ordenados sobre los involucrados sufrieron considerables demoras.
Las evaluaciones psicológicas, consideradas determinantes para el avance de las distintas etapas del proceso, no se ejecutaron dentro de los plazos estipulados originalmente. Esta situación frena la producción de elementos probatorios sustanciales y dilata cualquier resolución inmediata por parte del juzgado interviniente.
Fuertes sospechas desde el entorno de la víctima
El estancamiento del expediente generó un profundo malestar en las personas cercanas a la joven. De acuerdo con lo trascendido a través del periodista interviniente, familiares y allegados a Ledesma atribuyen la inasistencia del imputado a una maniobra deliberada.
"Me dicen del entorno de Iara que creen que Thiago está atrasando todo porque no quiere que se sepa la verdad", señaló González. Se trata de una postura manifestada por la querella informal que rodea a la joven, mientras que en el plano strictly judicial la investigación continúa en etapa de instrucción y recolección de evidencia.
Por su parte, Medina ha rechazado públicamente las acusaciones desde el inicio, sosteniendo su inocencia y asegurando que su defensa legal se encuentra abocada a la causa. La Justicia deberá determinar en los próximos días las medidas a seguir para concretar los peritajes pendientes y fijar un nuevo llamado para el imputado.