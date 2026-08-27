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Maximiliano Pullaro
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Noche de furia

Tensión en Gran Hermano: gritos, insultos y forcejeos durante la madrugada

La pelea entre varias participantes escaló durante la madrugada y terminó con reclamos por pertenencias, enfrentamientos físicos y la intervención del Big Brother.

Se desató el peor escándalo de “Gran Hermano 2026”.Se desató el peor escándalo de “Gran Hermano 2026”.
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La edición de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa una de sus etapas más tensas. Durante la madrugada de este jueves, una discusión entre varias participantes y algunas de las visitantes terminó con agresiones, empujones y fuertes cruces.

En las redes sociales, la situación generó pedidos de expulsión contra Pincoya y también contra Campanita y Danelik, las dos visitantes que fueron elegidas por compañeras para participar del juego.

Mirá tambiénGran Hermano: ¿quién quedó eliminada y cómo fue la sorpresiva gala de este lunes?

Cómo comenzó la pelea

El conflicto se produjo después de la gala del miércoles, cuando Santiago del Moro comunicó quiénes habían quedado nominadas. Pincoya, que tenía la posibilidad de sacar a dos participantes de la placa, eligió a Solange Abraham y Luana Fernández.

De esta manera, Yipio, Mariela Prieto, Charlotte Caniggia y Pincoya quedaron nominadas de cara a la próxima definición.

Después de la gala y una vez finalizada la transmisión en vivo, Campanita comenzó a reclamar que aparecieran algunos elementos de maquillaje que le faltaban.

Algunas de las jugadoras que siguen en el reality tuvieron una pelea que cruzó los límites.Algunas de las jugadoras que siguen en el reality tuvieron una pelea que cruzó los límites.

La visitante paraguaya había contado durante la nominación que no había podido maquillarse para el programa porque, horas antes, le habían robado sus productos de belleza.

El robo de una foto desató los gritos

Ante la falta de sus pertenencias, Campanita fue hasta una de las habitaciones y comenzó a revisar objetos de sus compañeras. En medio de esa situación tomó una fotografía que Pincoya conserva de su hijo.

La acción provocó una fuerte reacción de la participante chilena, que inmediatamente reclamó que le devolvieran la imagen. “Me tocó la foto de mi hijo. Ella no tiene por qué sacarme la foto de mi hijo”, gritó Pincoya.

Campanita y Pincoya quedaron frente a frente en varios momentos de la madrugada.Campanita y Pincoya quedaron frente a frente en varios momentos de la madrugada.

Mientras tanto, Sol comenzó a cuestionar a Campanita y la calificó de “mala”, mientras intentaba contener a su aliada. Brian Sarmiento intervino durante la discusión para intentar evitar que el enfrentamiento pasara a una instancia física.

Danelik intervino y aumentó la tensión

Con el correr de los minutos, los reproches se trasladaron también hacia Yipio, quien recibió gritos e insultos pese a que no tenía relación con el episodio.

La situación volvió a subir de tono cuando intervino Danelik. La influencer reconoció haber tomado el neceser de Campanita y lo sacó de la habitación con la intención de arrojarlo a la pileta. “¡Tiralo, por mala y perra!”, expresó Sol durante el enfrentamiento.

Campanita advirtió lo que estaba sucediendo y comenzó a perseguir a Danelik por la casa. Finalmente, consiguió alcanzarla cerca de la puerta de una habitación y se produjo un forcejeo entre ambas mientras intentaba recuperar sus pertenencias.

El pedido del Big Brother

Ante el nivel de tensión que había alcanzado la situación, el Big Brother intervino y pidió que las participantes se tranquilizaran. “¡Atención! Por favor, chicas, cálmense todas”, solicitó desde la voz de la casa.

Después, Campanita regresó a la habitación y lanzó fuertes acusaciones contra el grupo de Sol. “Ustedes son unas tremendas malvadas, envidiosas, resentidas”, expresó.

Más tarde, la visitante dejó de aparecer en los distintos espacios de la casa y surgieron especulaciones sobre un posible llamado al confesionario. Horas después, regresó para irse a dormir.

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