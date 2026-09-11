Eliana Guercio protagonizó un tenso momento durante la última emisión de Gran Hermano 2026, luego de que Laura Ubfal la acusara públicamente de “gordofóbica”. El cruce ocurrió después de que Santiago del Moro les pidiera que cerraran el programa con un beso entre ambas.
Eliana Guercio cruzó a Laura Ubfal tras ser acusada de “gordofóbica”
La panelista cuestionó que la periodista la definiera de esa manera y sostuvo que puede reconocer un comentario desafortunado, pero no aceptar una etiqueta que, según afirmó, no la representa.
Ceferino Reato intervino en la situación y sugirió que, en lugar del beso, podrían darse un abrazo. Sin embargo, Ubfal rechazó la propuesta. “No tengo interés”, respondió la periodista, ante lo que Guercio lanzó: “Es como Yipio”.
La frase generó una fuerte reacción de Ubfal, quien cuestionó a su compañera al aire y le recordó comentarios anteriores relacionados con la participante de Gran Hermano.
El fuerte cruce entre Guercio y Ubfal
“Mirá no me hagas hablar Guercio, gordofóbica. Lo demostraste desde el primer día”, lanzó Ubfal durante la transmisión.
La acusación sorprendió a Guercio, quien respondió de inmediato y dejó entrever que podría tomar medidas legales por los dichos de su compañera.
“Laurita, ahora sí te vas a tener que hacer cargo de lo que decís. Me venías provocando mucho, ahora lo vas a tener”, expresó la esposa de Sergio “Chiquito” Romero.
El enfrentamiento no terminó frente a las cámaras. Minutos después, Guercio utilizó su cuenta de X para referirse al episodio y explicar su postura frente a la acusación.
Qué dijo después del episodio
En su descargo, Guercio cuestionó que Ubfal no hubiera criticado solamente una expresión puntual, sino que hubiera utilizado el término “gordofóbica” para definirla personalmente.
“Me llamaron gordofóbica en televisión. No dijeron que hice un comentario que consideraban desafortunado. No cuestionaron una frase. Me definieron a mí. Y no es lo mismo”, escribió.
La panelista reconoció que puede haberse expresado de una manera equivocada y que sus palabras pudieron haber generado malestar, pero rechazó que eso implique aceptar la etiqueta que recibió.
“Puedo equivocarme. Puedo expresarme mal. Puedo elegir una palabra que no represente exactamente lo que quiero decir. Y, como cualquier persona, puedo aceptar una crítica cuando corresponde. Pero no soy gordofóbica y me duele que alguien pueda colocarme semejante etiqueta públicamente”, sostuvo.
Además, hizo referencia a sus más de dos décadas de trayectoria en los medios y pidió que se revise su historial antes de definirla de esa manera.
“He discutido muchísimo. Me he peleado. He dicho cosas de las que después pude arrepentirme e incluso disculparme. Me han dicho de todo y yo también he contestado con dureza”, señaló.
Y agregó: “Entonces, si soy gordofóbica, busquen mi historia. Busquen durante estos más de 20 años cuántas veces humillé a una persona por ser gorda. Busquen cuándo utilicé el peso de una mujer para degradarla. Busquen cuándo dije que una persona valía menos, era menos linda, menos capaz o merecía menos respeto por el tamaño de su cuerpo”.
El comentario que había generado polémica
El enfrentamiento entre las dos panelistas tuvo como antecedente una serie de comentarios que Guercio había realizado semanas atrás sobre Yipio, participante de Gran Hermano: Generación Dorada.
En aquella oportunidad, el tema surgió después de que la participante uruguaya eliminara a Brian Sarmiento y celebrara el resultado. Al analizar la situación, Guercio comentó: “Mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora”.
Mariana Brey también intervino en aquella conversación y sostuvo: “Sí, Yipio estaría recancelada y tal vez podría estar fuera por muchas cosas que dijo, al igual que Carmiña”.
Guercio continuó con sus cuestionamientos y realizó una comparación vinculada al peso de las participantes: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan. El insulto, la ironía”.
Esas declaraciones quedaron como uno de los antecedentes del cruce que finalmente volvió a instalarse en el programa, esta vez con la acusación directa de Ubfal contra Guercio.