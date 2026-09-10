Gran Hermano: Generación dorada entró en su etapa decisiva y la casa ya tiene a las tres participantes que competirán por quedarse con el premio. Luego de un mano a mano entre Yisela “Yipio” Pintos y Luana Fernández, una de las jugadoras más importantes de la edición tuvo que abandonar el reality.
Quiénes son las tres finalistas de Gran Hermano tras la eliminación de Luana
Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos avanzaron a la instancia decisiva del reality, mientras que la participante que permanecía desde el inicio tuvo que abandonar la casa tras seis meses de aislamiento.
La gala de eliminación del miércoles terminó con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos como las últimas participantes que permanecen dentro de la casa. De esta manera, Luana Fernández quedó eliminada y se convirtió en la última jugadora en dejar el aislamiento.
Fernández tenía además una particularidad: era la única de las tres finalistas que había ingresado a la casa desde el primer día. Después de seis meses de convivencia, tuvo que preparar su valija y despedirse de sus compañeras.
La despedida de Luana
Durante la gala, Santiago del Moro no mostró los porcentajes correspondientes a la votación. En cambio, presentó sobres dorados que contenían las fotografías de las participantes que lograron avanzar a la instancia final.
Antes de abandonar definitivamente la casa, Luana se dirigió a sus compañeras y dejó un mensaje de despedida en el que buscó dejar atrás las diferencias que tuvo durante la competencia.
“Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó la participante mientras se preparaba para salir.
De esta manera, Fernández optó por cerrar su experiencia en el reality dejando de lado los conflictos y enfrentamientos que protagonizó durante los meses de convivencia, en una suerte de “borrón y cuenta nueva” con sus compañeras.
Antes de cruzar la puerta y ponerle punto final a su participación, también les dedicó unas últimas palabras: “Rómpanla y sigan jugando hasta el último momento”.
Las tres mujeres que van por el triunfo
Con la salida de Luana, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos quedaron como las tres participantes que disputarán la definición de Gran Hermano: Generación dorada.
La eliminación también marcó un dato particular para esta edición: por primera vez en mucho tiempo, Gran Hermano tendrá asegurada una ganadora mujer.
Las tres jugadoras deberán atravesar ahora la instancia final del reality, luego de una competencia que tuvo a la casa aislada durante varios meses y que llegó a su tramo definitivo con solo tres participantes en carrera.
Cuándo terminaría Gran Hermano
Por el momento, Telefe no confirmó oficialmente la fecha de la gran final de esta edición. Sin embargo, se estima que el programa se extenderá hasta fines de la próxima semana.
Entre las fechas que circularon aparece el 14 de septiembre como una de las posibilidades para conocer quién será la ganadora de la competencia.
A su vez, el periodista Ángel de Brito señaló que la producción del canal podría haber elegido finalmente el jueves 17 de septiembre para realizar la definición.
De esta manera, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos quedaron frente a la última etapa de la competencia, a la espera de que se confirme cuándo será la gala que definirá a la ganadora de Gran Hermano: Generación dorada.