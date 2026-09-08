Yanina Zilli se convirtió este lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe. La participante quedó fuera del certamen luego de enfrentarse en la instancia decisiva con Charlotte Caniggia.
Yanina Zilli quedó eliminada de Gran Hermano y ya están las cuatro finalistas
La exvedette abandonó la casa después de más de seis meses de competencia. Con su salida, quedaron definidas las cuatro participantes que disputarán el premio mayor de la edición 2026 del reality.
La gala tuvo una particularidad: cinco concursantes llegaron a la última placa de eliminación. Como en esta etapa los votos eran positivos y se acumularon desde la semana anterior, la definición quedó en manos del público entre Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham, Yanina Zilli y Yipio.
Durante la transmisión, Santiago del Moro fue comunicando de manera aleatoria quiénes continuaban en competencia, aunque no dio a conocer los porcentajes obtenidos por cada participante.
Yipio, Luana y Sol aseguraron su lugar
Las primeras en conocer que seguían dentro de la casa fueron Yipio, Luana Fernández y Sol Abraham. De esta manera, la resolución terminó concentrándose en Charlotte Caniggia y Yanina Zilli.
Finalmente, el público eligió que Zilli fuera quien dejara el reality. La decisión permitió definir a las cuatro participantes que continúan en carrera por el premio mayor.
La despedida de Yanina Zilli
Luego de conocer el resultado, Yanina Zilli tuvo unos minutos para despedirse tanto de sus compañeros como de la casa, donde permaneció durante más de seis meses.
Conmovida por el momento, la exvedette expresó: “Chau a esta casa que me dio cosas hermosas. Gracias por darme esta hermosa oportunidad. Gracias por los seis meses y medio que pasé acá. Me siento ganadora, di lo mejor de mí”.
Luego agregó: “Fue un honor estar en esta casa, que voy a extrañar mucho”.
Antes de abandonar definitivamente el programa, Zilli cerró su participación con una despedida acorde a su estilo: repitió su tradicional “¡Jugando, jugando!” y cantó Flowers, de Miley Cyrus.
Quiénes siguen en Gran Hermano
Con la eliminación de Yanina Zilli, la competencia entró en su recta final. Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio son las cuatro participantes que permanecen en el reality y que buscarán quedarse con el premio mayor.