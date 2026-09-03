¿Separados?

Mariela quedó eliminada de Gran Hermano y se mostró dolida por la ausencia del Turco García

Tras su salida del reality, la mediática habló con Santiago del Moro y expresó su sorpresa al no encontrar a su pareja en el estudio, mientras él aseguró que atraviesan un momento de distanciamiento y que deberán conversar sobre lo ocurrido.