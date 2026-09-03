Mariela Prieto se convirtió este miércoles en la primera de las seis finalistas en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe. La mediática fue quien obtuvo la menor cantidad de votos entre sus compañeras y quedó fuera de la competencia.
Mariela quedó eliminada de Gran Hermano y se mostró dolida por la ausencia del Turco García
Tras su salida del reality, la mediática habló con Santiago del Moro y expresó su sorpresa al no encontrar a su pareja en el estudio, mientras él aseguró que atraviesan un momento de distanciamiento y que deberán conversar sobre lo ocurrido.
Después de una noche cargada de emociones, Prieto participó de La Cumbre, el programa de streaming conducido por Santiago del Moro, donde habló sobre su salida y dejó en claro su decepción por la ausencia de su pareja, el Turco García.
El exfutbolista no se presentó en el estudio para recibirla, algo que ella esperaba luego de haber permanecido cuatro meses dentro del reality. La situación generó un momento de tensión durante la entrevista.
La reacción de Mariela
Durante la charla, Del Moro contó que, apenas abandonó la casa, Prieto quiso saber dónde estaba el Turco García. La pregunta dejó en evidencia que esperaba encontrarlo en el estudio.
“Hubo muchas repercusiones por mis bailes, parece, porque eso es todo lo que hice, bailar nada más”, expresó la participante.
Cuando el conductor le preguntó si esperaba que su marido estuviera allí, Mariela respondió de manera contundente: “Claro que sí. Cómo no voy a esperar. Es mi marido. Es la persona que me acompaña hace casi 30 años”.
Según relató Del Moro, la mediática incluso consultó con una de sus amigas para saber por qué García no había asistido a recibirla.
La explicación
Prieto también defendió su comportamiento durante su paso por el programa y aseguró ser “una mujer intachable desde el día 1”. Frente a la situación que encontró al salir, anticipó que primero esperaría conocer todos los detalles antes de sacar conclusiones.
Sus declaraciones se produjeron luego de que trascendiera que el Turco García considera que actualmente atraviesan un período de distanciamiento.
En una entrevista con Intrusos, el exfutbolista había anticipado que ambos tendrían que mantener una conversación cuando ella terminara su participación en el reality. “Vamos a tener que hablar”, había señalado García al referirse al futuro de la relación.
Qué dijo el Turco García
El exfutbolista evitó brindar demasiados detalles sobre el vínculo y sostuvo que, por respeto a Prieto, prefería que ella contara su propia experiencia una vez fuera del programa.
También se refirió a los comentarios que recibió por no haber asistido a un casamiento durante el período en el que Mariela permaneció dentro de la competencia. “La gente me dice que no fui al casamiento”, comentó.
García explicó que se encontraba de viaje en ese momento y sostuvo que consideraba que era el momento de Mariela. “Por respeto a Mariela, está bueno que cuando salga hable ella de la experiencia que tuvo”, expresó.
Además, afirmó que todo lo ocurrido alrededor de la pareja forma parte de “un show” y cuestionó las interpretaciones que realizan algunas personas sobre su relación.
Están distanciados
Consultado directamente sobre si continúa junto a Prieto o si se encuentran separados, García fue claro: “Sí, estamos distanciados”.
El exfutbolista también habló sobre los celos y reconoció que es una persona celosa, aunque aclaró que no se considera tóxico. “Los celos son síntoma de inseguridad”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que las cuestiones pendientes las hablará directamente con Mariela. También cuestionó algunas interpretaciones que surgieron a partir de los mensajes de cariño que ella le dedicaba durante su participación en el programa.
Mientras Prieto comienza una nueva etapa después de quedar eliminada, el vínculo con García quedó nuevamente en el centro de la escena a partir de sus declaraciones y de la confirmación del exfutbolista sobre el distanciamiento.
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