La noche del lunes fue una de las más intensas de Gran Hermano: Generación Dorada, que atraviesa sus últimas semanas antes de la gran final. La eliminación de Pincoya sacudió a las participantes que continúan en competencia y dejó una fuerte reacción de Solange Abraham.
El fuerte descargo de Sol Abraham tras la eliminación de Pincoya en Gran Hermano
La participante atravesó un momento de profunda angustia después de quedarse sin una de sus principales aliadas, aunque luego sorprendió con una advertencia dirigida a los seguidores de Yipio.
La salida de la participante chilena impactó especialmente en Solange, quien había construido una alianza con ella durante las últimas semanas dentro de la casa. La mediática tucumana no pudo contener la angustia y su desconsuelo quedó registrado por las cámaras del reality.
El llanto tras la eliminación
Con el paso de las horas, la tristeza de Sol no desapareció. La participante continuó llorando en la habitación, acompañada por algunas de sus compañeras.
Tomy, una de las visitas que ingresó al programa, permaneció cerca de ella durante ese momento. El joven también se mostró afectado por lo ocurrido y se reprochó haber votado a Pincoya, una decisión que terminó influyendo en el destino de la participante dentro del juego.
En un momento en el que quedó sola en la habitación, Solange expresó su angustia con una frase contundente: “Estoy sola”.
Sin embargo, sus palabras también estuvieron vinculadas a la estrategia dentro de la competencia. Tras la eliminación de Pincoya, Solange quedó sin una de sus principales aliadas para afrontar la recta final del reality.
Su confianza de cara a la gran final
A pesar del golpe emocional que significó la salida de su compañera, Solange mantiene intactas sus expectativas dentro del programa.
Según expresó ante sus compañeras, está convencida de que puede convertirse en la ganadora de esta edición de Gran Hermano.
Pero, además, protagonizó un momento que rápidamente generó repercusiones fuera de la casa. Frente a las cámaras, decidió dirigirse directamente a los seguidores de Yipio, una de las participantes que continúa en carrera.
La frase contra el fandom de Yipio
El mensaje de Solange no pasó inadvertido en las redes sociales y despertó numerosas críticas.
“Me voy a encargar de que esta mujer, por Yipio, no gane. Mis solangistas se van a encargar. Sabés qué, ahora quiero ver de dónde sacan dinero ustedes, que deben haber puesto todo acá”, lanzó.
Más tarde, volvió a mirar fijamente a la cámara y reafirmó su confianza en el desenlace del programa. “¿Saben qué? Mis solangistas y yo vamos a ganar. Le vamos a ganar a ella, Gran Hermano. Lo voy a ganar yo. Se me hizo muy difícil. El odio no va a ganar”, remarcó. El video se viralizó rápidamente y generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.
Quiénes siguen en carrera por el premio
Actualmente, quedan seis participantes en competencia y de ese grupo saldrá la ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada.
Solange Abraham, Yipio, Mariela Prieto, Luana Fernández, Yanina Zilli y Charlotte Caniggia son las jugadoras que continúan dentro de la casa.
La definición se llevará adelante mediante el voto positivo del público, que tendrá la última palabra para elegir a la participante que se consagrará en esta edición del reality.