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Gran Hermano: expulsaron a Campanita, se resistió a salir de la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Una participante fue expulsada de la casa de Gran Hermano tras protagonizar un episodio durante la gala. La joven se resistió a abandonar el reality luego de conocer la decisión y el personal de seguridad tuvo que ingresar para acompañarla hasta la salida.