La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por un momento de mucha emoción para Charlotte Caniggia. Después de reencontrarse telefónicamente con su mamá, Mariana Nannis, la participante recibió un mensaje grabado por su hermano Alex y no pudo contener las lágrimas.
Charlotte Caniggia se quebró al ver el mensaje de Alex antes de la final de Gran Hermano
La participante recibió una sorpresa familiar durante la gala y no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de apoyo que llegaron desde España.
El video fue proyectado en la pantalla de la casa y mostró al mediático desde España, donde se encuentra de vacaciones junto a Melody Luz y su hija Venezia.
El mensaje
Con su habitual estilo, Alex le dedicó unas sentidas palabras a su hermana y destacó el esfuerzo que realizó durante la competencia.
“Mi corazón está siempre con vos. Te ganaste vos estar ahí donde estás ahora, en la final. Semanas y meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final”, expresó.
Luego, el influencer volvió a respaldarla y la alentó a disfrutar de la instancia decisiva, independientemente del resultado. “Aprovechá, sis, disfrutá la final. Pierdas o ganes, sis, sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces disfrutá la final, sis”, sostuvo.
También apuntó contra una de sus rivales
Durante el mensaje, Alex aprovechó para manifestar su apoyo a Charlotte y cuestionar a una de las competidoras con las que su hermana tuvo varios cruces dentro de la casa: Solange Abraham.
Sin mencionarla directamente, el mediático afirmó: “El pueblo argentino te ama, estamos con vos, ¿sí? No como otras víboras, que no se merecen ganar”.
En la misma línea, destacó las cualidades de Charlotte y aseguró que debería quedarse con el título: “Vos tenés un corazón y sos una persona única. Tenés una simpatía que traspasa la pantalla. Por eso, sis, tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano. ¡Vamos con todo, sis! ¡Te amo! Orgulloso de vos acá el bro”.
El reencuentro telefónico con Mariana Nannis
La emoción de Charlotte había comenzado unos días antes, cuando pudo hablar nuevamente con Mariana Nannis durante el “Derecho a Réplica”, en la última etapa de la competencia.
“Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte. ¡Vos deberías estar acá para ubicarlas!”, expresó la participante al atender el llamado.
Durante la conversación, Nannis le dio consejos y la alentó a ir por el premio mayor. “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella, donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar”, le dijo.
Antes de finalizar la comunicación, la madre de Charlotte volvió a expresarle su cariño: “Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor”.
Visiblemente emocionada, Charlotte respondió: “¡Te amo, ma! Gracias por llamar”.