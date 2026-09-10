La recta final de Gran Hermano quedó envuelta en una nueva polémica después de que se viralizara un fragmento de una conversación privada de Sol Abraham en el confesionario. La participante había ingresado al espacio para hablar sobre sus emociones durante los últimos días de competencia y mantuvo un diálogo con “Gran Primo”, quien interviene en determinados horarios cuando el Big no está.
Filtraron una charla de Sol Abraham en Gran Hermano y apuntan a una posible ventaja
La conversación privada generó cuestionamientos entre los seguidores del reality, quienes plantearon interrogantes sobre el desempeño de la participante y su posible acceso a información externa.
La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos entre los seguidores del reality. En el fragmento difundido, Abraham habló sobre sus nervios ante la proximidad de la definición y manifestó su temor de no quedarse con el primer puesto.
“Hola Juan. ¿Cómo estás? No estoy tan bien, estoy muy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una looser. No sé, salir segunda. Estoy con ese pensamiento. Yo quiero... les pedí que si no voy a ganar...”, se la escucha decir antes de que la transmisión se interrumpiera de manera abrupta.
La polémica
El fragmento despertó rápidamente distintas reacciones entre los usuarios de X. Algunos plantearon sospechas sobre el desarrollo de la competencia y cuestionaron si la participante podría haber recibido información proveniente del exterior.
Las especulaciones se centraron principalmente en las encuestas que circulan en redes, donde Abraham aparece como una de las candidatas con mayores posibilidades de quedarse con el premio. Sin embargo, el material difundido no aporta información que confirme que la participante haya recibido datos sobre las votaciones.
La situación volvió a poner el foco sobre los últimos días de convivencia, en un momento en el que cada instancia resulta determinante para definir quién se quedará con el título.
Cómo quedó la competencia
La definición de Gran Hermano 2026 entró en su etapa decisiva. Este lunes, Luana Fernández terminó en el cuarto puesto después de perder el versus frente a Yipio, otra de las participantes que continúa en carrera por el premio.
La próxima eliminación está prevista para el lunes 14 de septiembre. Después de esa instancia, las dos jugadoras que permanezcan en competencia convivirán solas hasta que se conozca la decisión definitiva del público.
De esta manera, la competencia atraviesa sus últimos días mientras las participantes que siguen dentro de la casa buscan llegar a la gran definición.
El antecedente de Pincoya tras su salida
La recta final del reality también estuvo marcada por lo ocurrido con Pincoya, quien había sido eliminada una semana antes y posteriormente intentó regresar a Chile.
La exparticipante llegó hasta Aeroparque para viajar a su país, pero tuvo un inconveniente en Migraciones. Según relató en sus redes sociales, fue retenida porque faltaba documentación vinculada con el tiempo que había permanecido en Argentina.
“No me dejaban salir de la Argentina porque faltaban unos documentos que no les enviaron. Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. Después se solucionó, pero estuve muy angustiada”, contó Pincoya.
La situación se produjo cuando intentaba completar los trámites para abandonar el país. Según relató, desde Migraciones le comunicaron: “No puede pasar usted porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá”.
Finalmente, el inconveniente pudo resolverse y Pincoya viajó hacia Santiago, donde la esperaba su hijo.