Mariana Nannis volvió a aparecer en los medios argentinos después de un largo tiempo alejada de la televisión. La participación de su hija, Charlotte Caniggia, en Gran Hermano 2026 volvió a poner a la mediática en el centro de la escena, especialmente luego del llamado que mantuvieron desde Marbella.
Mariana Nannis quiere conocer a su nieta y dio el primer paso para acercarse a Alex Caniggia
La mediática se refirió al distanciamiento familiar que mantiene desde hace tiempo con su hijo y manifestó que espera poder acercarse nuevamente a él, además de tener un encuentro con la pequeña Venezia.
Tras ese intercambio, marcado por las muestras de cariño y las promesas de un futuro reencuentro, Nannis volvió a referirse públicamente a su familia. Esta vez habló sobre su hijo Alex Caniggia, con quien mantiene un distanciamiento desde hace tiempo, y reconoció que desea volver a verlo y conocer a su nieta Venezia.
El mensaje de Nannis
Durante una entrevista en El Observador, Nannis dejó en claro que mantiene abierta la posibilidad de recomponer el vínculo con Alexander.
“Va a ser siempre mi hijo. Cuando él se quiera acercar, acá estoy, soy su mamá. Obviamente que lo extraño. A la nena quiero conocerla, lo haré el día que los demás me la quieran presentar”, expresó.
De esta manera, la mediática manifestó públicamente su intención de reencontrarse con su hijo y conocer a la hija de Alex y Melody Luz.
Hasta el momento, Alexander no se había pronunciado sobre estas nuevas declaraciones. Sin embargo, en una entrevista anterior había expresado su enojo con su madre por una situación ocurrida poco antes del nacimiento de Venezia.
El conflicto que los distanció
El enfrentamiento entre Nannis y Alex se profundizó luego de que ella echara a su hijo de uno de sus departamentos cuando Melody Luz estaba a punto de dar a luz.
La situación provocó un fuerte impacto en el mediático, quien decidió cortar el vínculo con su madre y acercarse aún más a su padre, Claudio Paul Caniggia.
En marzo, Alexander había contado públicamente que no mantenía contacto con Nannis. “Con mi vieja no tengo relación. Desde ese episodio no supe más nada”, había señalado. La situación también alcanzó a su hija, Venezia, debido a la distancia que existe entre los integrantes de la familia.
Qué había dicho Alex sobre un posible encuentro
En aquella oportunidad, Alexander también se refirió a la posibilidad de que su hija tenga contacto con su abuela.
“Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”, había expresado al ser consultado sobre un eventual encuentro con Nannis.
Por su parte, Melody Luz había dejado abierta la posibilidad de una futura reconciliación y sostuvo que la niña tendría derecho a conocer a Mariana si algún día lo solicita.
Ahora, las declaraciones de Nannis volvieron a poner el vínculo entre madre e hijo en el centro de la escena. La mediática aseguró que extraña a Alex y manifestó su deseo de conocer a su nieta, aunque el acercamiento dependerá de cómo evolucione la relación familiar.