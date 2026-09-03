Durante una reciente emisión del programa de streaming La Jugada, transmitido por Telefe, Daniela Celis generó un intenso debate al exponer abiertamente la metodología que utiliza para confirmar sus sospechas cuando intuye un engaño en una relación amorosa. La mediática y creadora de contenido no dudó en admitir que recurre a la revisión del teléfono móvil de sus parejas cuando advierte señales de alerta.
Daniela Celis reveló su tajante método para descubrir infidelidades: “Nunca falló”
La ex participante de Gran Hermano, conocida popularmente como “Pestañela”, sorprendió al aire al hablar de sus relaciones de pareja y asegurar que su sexto sentido “nunca falló” a la hora de buscar pruebas en el teléfono celular.
La revelación surgió en el marco de una charla distendida con la conductora Mica Viciconte, quien le preguntó de manera directa si solía revisar el teléfono de sus novios. La respuesta de Celis fue categórica y sin matices: “Yo reviso todo”. Al profundizar sobre los motivos que la llevan a tomar esa postura, la ex concursante del reality expresó: “Porque no creo en los hombres”. No obstante, aclaró que actualmente se encuentra soltera y que solo aplica estas averiguaciones cuando mantiene un compromiso formal.
Intuición y falta de privacidad: los argumentos de la mediática
Respecto al manejo del teléfono dentro de un vínculo, “Pestañela” aseguró que no tiene inconvenientes en que su pareja haga lo mismo con su dispositivo personal. “Yo no tengo nada que ocultar, yo soy divina. Te dejo el teléfono abierto”, manifestó.
Sin embargo, enfatizó que no realiza estas requisas por simple rutina, sino motivada por la percepción de que algo no anda bien en la dinámica de la pareja: “Reviso cuando siento que algo no anda bien. Mi sexto sentido nunca falla”. Ante la consulta de los integrantes del ciclo, entre ellos Nazareno Pompei, sobre el nivel de certeza de sus indagaciones, Celis fue tajante: “Siempre acerté. Me da el motivo que estoy buscando para terminar la relación”.
Un recorrido sentimental con pocas parejas estables
En el mismo ciclo de streaming, Celis también reflexionó sobre su historial amoroso, desmitificando ciertos prejuicios del ambiente del espectáculo y señalando que solo ha tenido cuatro relaciones significativas en su vida debido a su preferencia por los noviazgos largos. “Estuve de novia 5 años, 7 años, 5 años de vuelta”, detalló.
Tras haber concluido sus vínculos anteriores, la influencer remarcó que se encuentra atravesando una etapa de redescubrimiento personal en la soltería. “Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces es mi nuevo proceso de mi vida estando sola”, concluyó.
Las declaraciones de Daniela Celis reabren un debate recurrente en las parejas contemporáneas: la delgada línea entre la intuición personal, el respeto a la privacidad individual y la confianza mutua. Aunque para la mediática la revisión digital se presenta como un recurso de validación definitiva ante la duda, sus palabras reflejan cómo el acceso a los dispositivos móviles se ha transformado en un factor decisivo en la resolución de las relaciones afectivas actuales.