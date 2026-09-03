Ante "señales de alerta"

Daniela Celis reveló su tajante método para descubrir infidelidades: “Nunca falló”

La ex participante de Gran Hermano, conocida popularmente como “Pestañela”, sorprendió al aire al hablar de sus relaciones de pareja y asegurar que su sexto sentido “nunca falló” a la hora de buscar pruebas en el teléfono celular.