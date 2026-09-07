Tomás Holder sufrió un fuerte accidente automovilístico durante la madrugada de este domingo en el barrio porteño de Palermo. El exparticipante de Gran Hermano compartió imágenes del momento posterior al impacto y mostró los daños que sufrieron los vehículos.
Tomás Holder sufrió un fuerte accidente en Palermo: mostró cómo quedó y apuntó contra el otro conductor
El exparticipante de Gran Hermano protagonizó un choque durante la madrugada del domingo en CABA y aseguró que él y sus acompañantes terminaron con golpes.
A través de sus historias de Instagram, Holder se mostró visiblemente dolorido y explicó que tanto él como las personas que lo acompañaban habían sufrido golpes. También realizó un fuerte descargo contra el conductor del otro automóvil involucrado.
El accidente ocurrió cerca de las 5.48 sobre la avenida del Libertador al 2800, a la altura de Scalabrini Ortiz. En el lugar quedaron restos de los vehículos esparcidos sobre el asfalto, mientras las personas involucradas aguardaban la intervención de los servicios de emergencia.
El descargo de Tomás Holder
En uno de los videos que publicó en sus redes sociales, Holder apuntó contra el otro conductor y aseguró que había provocado el choque tras cruzar un semáforo en rojo.
“Casi nos mata este asesino pasando en rojo”, expresó el influencer mientras mostraba la escena. En otra de las imágenes que difundió poco después del impacto también se lo escuchó decir que el otro vehículo los había chocado y que estuvieron cerca de sufrir consecuencias más graves.
Holder aseguró que se encontraba en estado de shock y que sentía dolores en distintas partes del cuerpo. Según relató, tenía golpes en las piernas y en la cabeza, mientras que sus acompañantes también manifestaban molestias después de la colisión.
Además, el exparticipante del reality realizó una acusación vinculada con el supuesto consumo de alcohol al volante. Sin embargo, hasta el momento no trascendió información oficial que confirme esa situación.
Tampoco existen, por ahora, precisiones oficiales que permitan confirmar que el otro vehículo haya cruzado el semáforo en rojo. La versión difundida sobre las circunstancias del choque corresponde al relato realizado por Holder en sus redes sociales.
Cómo fue el accidente
De acuerdo con la información conocida después del siniestro, en el choque participaron dos automóviles y cinco personas adultas. Todos fueron evaluados por personal de emergencias que llegó hasta el lugar.
Las personas involucradas rechazaron posteriormente ser trasladadas a centros de salud. No obstante, Holder contó que tanto él como quienes viajaban con él habían sufrido distintos golpes como consecuencia del impacto.
Las imágenes difundidas por el influencer permitieron observar los vehículos detenidos sobre la avenida y una importante cantidad de restos sobre la calzada. Holder también mostró su estado inmediatamente después del accidente.
Las autoridades quedaron a cargo de las actuaciones y las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso.
Hasta el momento, el influencer no brindó nuevas precisiones sobre su estado de salud más allá de los golpes y dolores que describió en las publicaciones realizadas poco después del choque.
Holder alcanzó notoriedad pública luego de participar en Gran Hermano 2022 y posteriormente formó parte del Bailando 2023. Desde entonces mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir distintos aspectos de su vida cotidiana.
En esta oportunidad, sus publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores debido a las imágenes que mostró después del accidente y al fuerte mensaje que dirigió contra el conductor del otro vehículo.
La investigación permitirá determinar las circunstancias exactas del choque ocurrido durante la madrugada en la avenida del Libertador. Por ahora, las acusaciones realizadas por Holder no fueron confirmadas oficialmente.