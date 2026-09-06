En el marco de Futttura

Tini Stoessel lloró en pleno show en México y el video generó preocupación entre sus fans

La cantante protagonizó un momento de emoción durante uno de sus recitales de Futttura en México. En las imágenes aparece arrodillada sobre el escenario mientras sus bailarines se acercan para acompañarla. La escena se conoció en medio del conflicto familiar que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel.