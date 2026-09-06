Un video de Tini Stoessel llorando durante un show en México comenzó a circular en las últimas horas y generó preocupación entre sus seguidores.
Tini Stoessel lloró en pleno show en México y el video generó preocupación entre sus fans
La cantante protagonizó un momento de emoción durante uno de sus recitales de Futttura en México. En las imágenes aparece arrodillada sobre el escenario mientras sus bailarines se acercan para acompañarla. La escena se conoció en medio del conflicto familiar que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel.
La secuencia corresponde a una de las recientes presentaciones de la cantante en el marco de Futttura, su gira internacional, y fue difundida por una cuenta de fanáticos que registra sus recitales en ese país.
En las imágenes se observa a la artista arrodillada sobre el escenario mientras lleva uno de los vestuarios blancos utilizados durante el espectáculo. Detrás de ella aparecen sus bailarines, que se acercan para acompañarla durante el momento de emoción.
El video no muestra qué ocurrió inmediatamente antes de la escena ni cuál fue el motivo concreto por el que Tini comenzó a llorar. Por ese motivo, las interpretaciones que circularon entre los usuarios de redes sociales no permiten establecer una causa determinada.
El episodio tomó mayor repercusión porque se conoció mientras la cantante atraviesa una situación familiar compleja, vinculada con su padre y productor, Alejandro Stoessel, en medio de cuestionamientos relacionados con la administración de su carrera y su patrimonio.
El video que se difundió entre los seguidores de Tini
La grabación fue compartida inicialmente por una cuenta de seguidores mexicanos que acompaña las distintas presentaciones de la artista durante su paso por el país.
En el fragmento, Tini permanece durante algunos segundos sobre el escenario, visiblemente emocionada. Sus bailarines se ubican detrás de ella y la contienen mientras continúa el espectáculo.
La escena rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales. Los comentarios de los fanáticos estuvieron centrados principalmente en el estado emocional de la cantante y en el contexto personal que atraviesa actualmente.
Sin embargo, hasta el momento no hubo una explicación pública de Tini que vincule específicamente ese llanto con la situación familiar que mantiene con su padre.
La relación entre ambos se encuentra atravesada por una disputa que tomó estado público durante las últimas semanas y que incluye cuestiones vinculadas con la gestión de la carrera de la artista.
Durante sus recitales en México también hubo otro detalle que llamó la atención de sus seguidores. Tini decidió modificar parte del repertorio y dejó afuera “Pa” y “Ángel”, dos canciones que había dedicado a su padre en Un mechón de pelo, el álbum que lanzó en 2024.
Ambos temas tienen una carga personal dentro de la obra de la cantante y su ausencia del repertorio fue interpretada por algunos seguidores como una señal relacionada con el conflicto familiar. No obstante, la artista no explicó públicamente que esa modificación haya obedecido a esa situación.
Por eso, el video de su llanto y el cambio en las canciones quedaron vinculados en las redes sociales por los propios seguidores, aunque se trata de hechos que no necesariamente tienen una relación confirmada.
Qué dijo Tini sobre el conflicto con su papá
En paralelo con la difusión del video, se conocieron declaraciones atribuidas directamente a Tini Stoessel sobre el momento personal que atraviesa.
Según informó Ángel de Brito en LAM, la cantante se comunicó con él y habló sobre su situación familiar. El periodista sostuvo que estaba reproduciendo mensajes enviados por la propia artista.
En esas declaraciones, Tini aseguró que se encuentra bien y que está convencida de las decisiones que tomó, aunque reconoció que atraviesa un momento difícil.
La cantante también se refirió a la relación con sus padres y señaló que actualmente mantiene distancia de ellos. Según lo informado por De Brito, explicó que decidió bloquearlos y que atraviesa el proceso con firmeza mientras continúa trabajando.
Otro de los aspectos mencionados fue la disputa relacionada con la auditoría realizada sobre la administración de su carrera y su patrimonio. De acuerdo con lo expuesto en LAM, Tini y su equipo continúan reclamando información sobre distintos períodos vinculados con la gestión de su actividad profesional.
La controversia también alcanza a Futttura. Según las declaraciones difundidas por De Brito, la cantante sostiene que el proyecto es resultado de su propio trabajo creativo y que participó directamente en la elaboración de distintos elementos del espectáculo, como las pantallas y los videos.
El conflicto familiar se desarrolla mientras Tini continúa con su agenda profesional y su gira internacional. En ese contexto, sus presentaciones en México se convirtieron también en espacios donde sus seguidores observan cada detalle de sus actuaciones.
Por ahora, la escena que más repercusión generó es la del video en el que aparece llorando sobre el escenario. Aunque el registro muestra claramente el momento de emoción y la reacción de quienes la acompañaban, no existe una explicación oficial que permita afirmar qué desencadenó el llanto.
La artista, mientras tanto, continúa con sus compromisos vinculados a Futttura, en una etapa marcada tanto por la actividad musical como por la exposición pública de la situación familiar que atraviesa.