Tini Stoessel atraviesa un momento de tensión con su padre, Alejandro Stoessel, luego de la decisión de la cantante de dejar de trabajar profesionalmente junto a él. Mientras avanzan las negociaciones relacionadas con bienes y sociedades, Yanina Latorre contó nuevos detalles sobre el conflicto y relató una reunión que, según su versión, habría generado una fuerte decepción en la artista.
Filtraron detalles de la reunión que habría desatado el conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel
La artista buscaba acordar cómo seguiría el manejo de su carrera y patrimonio, pero el encuentro tomó un rumbo inesperado y profundizó las diferencias entre ambos dos.
Durante su programa Sálvese quien pueda, que se emite por América, Latorre aseguró que la cantante está actualmente “supercontenta” con su presente profesional y concentrada en sus ensayos y nuevos proyectos. Sin embargo, señaló que todavía no existiría un acuerdo definitivo con Alejandro Stoessel.
De acuerdo con el relato de la periodista, el conflicto comenzó cuando Tini le comunicó a su padre que no quería continuar trabajando profesionalmente con él.
“Ella arranca creyendo en la buena voluntad del padre”, explicó Latorre al reconstruir cómo se habría iniciado la situación.
Según la conductora, Alejandro también habría manifestado que no quería continuar trabajando con su hija. El punto de tensión habría aparecido cuando comenzaron a discutir cómo se administrarían las cuestiones económicas vinculadas con la carrera de la cantante.
“Cuando ella le dice: ‘Bueno, a partir de ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Cómo le pago a los bailarines?’”, relató Latorre.
Siempre según su versión, Alejandro le habría planteado que la empresa continuaría ocupándose del manejo financiero. Frente a esto, Tini habría expresado su intención de separar los negocios y comenzar a administrar sus asuntos de manera independiente.
La reunión que habría marcado un quiebre
Uno de los episodios centrales del relato de Yanina Latorre fue una reunión que Tini habría mantenido con su padre y un abogado para conversar sobre la división del patrimonio.
La periodista sostuvo que la cantante habría asistido confiando en que se trataba de una conversación familiar y, por ese motivo, se habría presentado sola, sin un abogado que la acompañara.
“Ella confiando en su papá, porque es tu papá, va sola”, afirmó la conductora.
Según Latorre, la situación habría sido muy distinta de lo que Tini esperaba. La periodista explicó que uno de los principales motivos de la decepción de la cantante habría sido la forma en que se desarrolló aquella conversación.
“El dolor de ella es: se sentó con el papá a hablar de negocios como si ella fuera una empleada del padre, o una representada del padre, y no la hija”, aseguró.
El encuentro habría profundizado así las diferencias entre ambos en medio de las conversaciones relacionadas con los aspectos económicos y profesionales de la carrera de la cantante.
El porcentaje que habría reclamado Alejandro
Latorre también aportó detalles sobre la discusión patrimonial. Según contó, Alejandro Stoessel habría reclamado el 50% de lo que se estaba negociando.
“De todo eso, él quiere el 50%. Ella se queda, le dice que no, se queda helada”, relató la periodista.
Después de aquella instancia, siempre de acuerdo con la versión difundida por Latorre, Tini habría decidido contar con un testigo para una nueva conversación. Su hermano también habría participado en alguna de las instancias vinculadas con el conflicto.
Por el momento, según lo señalado en el programa, las negociaciones entre padre e hija no habrían llegado a un acuerdo definitivo, mientras la cantante continúa enfocada en su presente profesional.