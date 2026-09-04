Alejandro Stoessel atraviesa un delicado momento luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por una arteria obstruida. La información fue difundida por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM de este jueves.
Alejandro Stoessel fue intervenido quirúrgicamente en medio del escándalo familiar
El empresario permanece bajo atención médica tras presentar un cuadro que requirió una nueva intervención, mientras continúa la tensión entre los integrantes del entorno de la cantante.
Según explicó el panelista, el empresario no había presentado la evolución esperada luego de haber sido internado días atrás y los médicos resolvieron realizarle una intervención.
“En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor. Toda esta situación lo tiene muy mal. Fue en el mismo lugar que el otro día mostramos las imágenes”, informó Ochoa.
La intervención se produjo después de un episodio que había generado preocupación semanas atrás. El pasado 18 de agosto, Alejandro había ingresado a una guardia médica tras sentir un fuerte dolor en el pecho luego de regresar de un viaje a la costa argentina.
De acuerdo con la información difundida en ese momento, el equipo médico decidió que permaneciera internado para evitar complicaciones.
Qué dijeron sobre su estado de salud
En las últimas horas, el abogado Agustín Rodríguez, representante de Alejandro Stoessel, también se refirió a la situación. En diálogo con Pilar Smith, aseguró que el empresario atraviesa un momento complicado tanto desde el punto de vista físico como emocional.
“Alejandro Stoessel no está bien de salud, ni anímicamente”, expresó el abogado.
Rodríguez también manifestó su deseo de que la auditoría mencionada en medio del conflicto familiar pueda finalizar, con el objetivo de que la situación pueda encaminarse.
El conflicto que atraviesa a la familia
La situación de salud del empresario se conoció mientras continúan las versiones sobre el enfrentamiento dentro de la familia Stoessel.
En los últimos días trascendió que Tini Stoessel y sus padres atravesarían una etapa de “no contacto”. Según las versiones difundidas, la cantante habría bloqueado a sus padres luego de un supuesto reclamo de Alejandro, quien le habría exigido el 50% de sus ingresos bajo el argumento de ser el creador de la marca Tini.
Estas versiones se instalaron en medio de un conflicto que generó distintas repercusiones públicas, aunque los detalles difundidos hasta el momento corresponden a versiones y declaraciones realizadas en medios de comunicación.
Mientras tanto, Tini volvió a presentarse sobre los escenarios y se mostró públicamente en medio de la controversia. “Estoy más firme que nunca”, expresó la cantante durante su reaparición.
La salud de Alejandro Stoessel suma así un nuevo capítulo a una situación familiar que en las últimas semanas quedó bajo la atención de los medios.