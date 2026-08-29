En medio de la polémica por la auditoría sobre las ganancias de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar un tenso episodio con periodistas que se encontraban frente a su domicilio en San Isidro.
Acusaron a Alejandro Stoessel de arrojar piedras a periodistas frente a su casa
El episodio ocurrió en San Isidro y fue difundido en DDM, donde mostraron las imágenes del momento. Mariana Muzlera, madre de Tini, defendió a su expareja y anticipó medidas legales contra los involucrados.
Un grupo de cronistas se acercó hasta la vivienda del empresario y exmánager de la cantante para intentar obtener declaraciones sobre la situación. Su reacción, sin embargo, quedó registrada en imágenes difundidas por DDM, de América TV.
El momento que quedó registrado
De acuerdo con las imágenes emitidas por el programa, Alejandro Stoessel habría arrojado piedras contra los periodistas que se encontraban dentro de un automóvil frente a su propiedad.
La situación generó comentarios en el estudio. Mariana Fabbiani se refirió al episodio y expresó su sorpresa por la reacción del padre de Tini. “Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado”, sostuvo la conductora.
Por su parte, Martín Candalaft afirmó: “No hay duda de que era él, porque lo vieron”.
La defensa de la madre de Tini
Horas antes del episodio, Mariana Muzlera, madre de la cantante, había salido en defensa de su expareja ante las versiones difundidas sobre la administración de los fondos de su hija.
En diálogo con Daniel Ambrosino, durante Intrusos, destacó las cualidades personales y profesionales de Alejandro Stoessel.
“Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, expresó.
Anticipó acciones legales
Luego del episodio, la madre de Tini compartió imágenes de los cronistas de América y cuestionó su presencia frente a la vivienda familiar.
“Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio”, manifestó.
Además, adelantó que recurrirán a la Justicia: “Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”.
En otra publicación, Muzlera apuntó directamente contra el equipo de DDM y calificó su accionar como “NEFASTOS”.