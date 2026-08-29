Nueno escándalo

Acusaron a Alejandro Stoessel de arrojar piedras a periodistas frente a su casa

El episodio ocurrió en San Isidro y fue difundido en DDM, donde mostraron las imágenes del momento. Mariana Muzlera, madre de Tini, defendió a su expareja y anticipó medidas legales contra los involucrados.