En el universo del espectáculo, donde las certezas suelen durar lo que un par de clics en las redes sociales, la mentada boda entre Martina "Tini" Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul volvió a dar un vuelco narrativo.
Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no tendrán boda civil ni religiosa
La versión sobre un presunto matrimonio tradicional fue desestimada por allegados a la cantante. La pareja apostará por un festejo de carácter simbólico, lo que además echa por tierra las especulaciones sobre posibles acuerdos prenupciales o internas familiares.
Luego de días dominados por versiones cruzadas sobre tensiones familiares, auditorías contables y acuerdos prenupciales, desde el círculo íntimo de la artista pop aseguraron que la pareja no pasará por el Registro Civil ni dará el "sí" ante un altar religioso. En su lugar, celebrarán un evento simbólico ideado exclusivamente para "coronar su amor".
La noticia, que desactivó los rumores de un conflicto patrimonial entre Tini y su entorno directo, reconfigura el panorama de una de las parejas con mayor impacto mediático del país.
Un festejo simbólico y sin formalidades
Las especulaciones sobre el enlace formal venían sumando capítulos a diario. Sin embargo, en las últimas horas, allegados a la cantante salieron a aclarar el formato real que tendrá el encuentro.
'Nunca se habló de un prenupcial porque ellos no se van a casar por iglesia; van a hacer una fiesta para coronar su amor', revelaron voceros del entorno de la artista en diálogo con medios nacionales, dando a entender que la decisión de omitir los trámites legales e institucionales cambia por completo el encuadre de la celebración.
Con esta modalidad, la pareja busca priorizar un festejo distendido junto a sus seres queridos, distante de las exigencias administrativas o del protocolo de un casamiento clásico.
Quedó descartada la hipótesis del acuerdo prenupcial
El giro en la organización explica, en buena medida, el motivo por el cual nunca existieron contratos de división de bienes ni discusiones legales en la previa. Durante las últimas semanas, diversas versiones sostenían que el padre y exmanager de la cantante, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a su hija firmar un acuerdo prenupcial debido a las dimensiones de su patrimonio profesional.
Sin embargo, al no existir una unión civil que altere el régimen patrimonial de los contrayentes, cualquier debate sobre divisiones de bienes carece de asidero jurídico. De este modo, desde el entorno de Stoessel buscaron llevar tranquilidad y desmentir categóricamente las versiones de un quiebre en la relación familiar.
Enfoque en la autonomía artística y personal
Más allá de los detalles organizativos de la fiesta, lo cierto es que Tini Stoessel atraviesa una etapa de reestructuración en su carrera y en el manejo de su marca. Tras consolidar una proyección internacional de peso, la intérprete ha ido tomando progresivamente el control directo de su estructura administrativa, en un proceso natural de maduración profesional que coincide con este momento personal.
Sin fechas confirmadas ni locaciones reveladas, la pareja mantendrá en reserva los pormenores de la celebración. Por lo pronto, lejos de los despachos legales y de las naves parroquiales, la decisión parece alineada con el estilo de vida que ambos sostienen: una apuesta por el vínculo afectivo sin la necesidad de sellos oficiales.