Giro inesperado

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no tendrán boda civil ni religiosa

La versión sobre un presunto matrimonio tradicional fue desestimada por allegados a la cantante. La pareja apostará por un festejo de carácter simbólico, lo que además echa por tierra las especulaciones sobre posibles acuerdos prenupciales o internas familiares.