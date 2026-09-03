Tini Stoessel volvió a presentarse en México con su Futttura World Tour y tomó una decisión que llamó la atención de sus seguidores. Durante su recital en el Arena Guadalajara, ante unas 20 mil personas, dejó fuera de la lista de canciones dos temas que estaban dedicados a su papá, Alejandro Stoessel.
Tini sorprendió a sus fans al decidir no cantar los temas dedicados a su papá
La cantante realizó un cambio en el repertorio de su presentación en México y generó sorpresa entre el público, en medio de las versiones sobre la situación familiar que atraviesa.
Se trata de “Pa” y “Ángel”, canciones pertenecientes a Un mechón de pelo. La modificación generó sorpresa entre los fanáticos, especialmente porque se produjo después de que trascendiera que la cantante pidió una auditoría por el manejo de su patrimonio.
El cambio que sorprendió a sus seguidores
La ausencia de ambos temas fue advertida por los fanáticos que compartieron en redes sociales la lista de canciones del espectáculo. El cambio también marcó una diferencia respecto de una presentación anterior.
A finales de mayo, durante su recital en el Estadio Nacional de Lima, Perú, “Pa” y “Ángel” todavía formaban parte del setlist. Ahora, en medio de la situación que atraviesa con su padre, ninguna de las dos canciones apareció en el repertorio de Guadalajara.
Tras su presentación, la artista continuará con su gira por México: el próximo recital será el 4 de septiembre en Ciudad de México y luego llegará a Monterrey, el 7.
El mensaje que Tini compartió con sus fans
Durante el espectáculo, Tini también se refirió al vínculo que mantiene con su público y agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de los años.
“Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces. Y de alguna manera, que yo los esté acompañando o los haya acompañado, me hace feliz”, expresó emocionada.
Luego, la cantante dejó un mensaje sobre el momento personal que atraviesa: “Quiero que sepan que no me voy a ir, me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo”.
La decisión de no hablar con los medios
Otra de las situaciones que rodeó su llegada a México fue su decisión de no mantener contacto con la prensa local antes del recital.
Según explicó el periodista Edgar Paredes durante un móvil con Intrusos, Tini habría optado por no brindar entrevistas ni realizar un meet & greet previo al espectáculo.
“No quiso hacer ningún tipo de prensa y no quiso hacer meet & greet con los fans previo a su concierto”, contó el periodista, quien además señaló que la recepción de los medios mexicanos hacia la cantante había sido positiva.
Qué explicó un periodista mexicano sobre Tini
Paredes sostuvo que la artista habría buscado evitar cualquier contacto con los medios luego de la repercusión que tuvieron algunas entrevistas realizadas días atrás.
“La recibimos muy bien porque la vemos como una máxima estrella del pop juvenil de Argentina. Pero ella automáticamente bloqueó cualquier tipo de vía de comunicación”, afirmó.
La presentación en Guadalajara fue así el primer recital de Tini en México después de que se conociera el pedido de auditoría sobre el manejo de su patrimonio. El cambio en su repertorio y su decisión de mantenerse alejada de la prensa volvieron a poner el foco sobre una etapa marcada por la controversia familiar.