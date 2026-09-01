En medio de las versiones que rodean su patrimonio y el manejo de sus ganancias, Tini Stoessel se refirió a su presente personal y profesional y aseguró que con el paso de los años logró ganar mayor seguridad y claridad. La cantante habló sobre su crecimiento, su vínculo con la música y las herramientas que utiliza para atravesar momentos difíciles.
En medio del escándalo por su patrimonio, Tini Stoessel reveló cómo se encuentra
La cantante atraviesa un conflicto con su padre, Alejandro Stoessel, vinculado al manejo de sus ganancias y distintos aspectos de su carrera, mientras busca enfocarse en su crecimiento personal.
En una entrevista, la artista reflexionó sobre los cambios que experimentó desde sus primeros años en la industria hasta la actualidad. Según explicó, el paso del tiempo le permitió conocerse mejor y sentirse más cómoda tanto arriba del escenario como al momento de expresarse públicamente.
Un cambio en su manera de verse
Tini destacó que su presente encuentra a una mujer diferente de aquella joven que comenzó su carrera en la música. “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando”, expresó al hablar sobre ese proceso.
La cantante también hizo referencia a la seguridad que adquirió en los últimos años y a cómo esa transformación se refleja en su manera de presentarse ante el público.
“Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.
Sus palabras aparecen en un contexto de exposición pública, mientras distintas versiones pusieron el foco en cuestiones vinculadas con su patrimonio y el acceso a sus ganancias.
La música como una forma de expresarse
Uno de los puntos centrales de la charla fue su último álbum, al que definió como el trabajo más sincero de su carrera. Para Tini, la producción significó abrir una puerta hacia aspectos personales que durante mucho tiempo había preferido expresar a través de sus canciones.
“Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, explicó.
De esta manera, la artista vinculó su crecimiento personal con su proceso creativo y con la posibilidad de abordar emociones que antes le resultaban más difíciles de exteriorizar.
Terapia y el acompañamiento
Tini también habló sobre las herramientas que utiliza para atravesar las etapas complicadas. En ese sentido, destacó el lugar que ocupa la terapia y el acompañamiento de las personas de su entorno.
“Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”, contó.
La cantante remarcó además la importancia de quienes forman parte de su equipo desde sus comienzos. Según explicó, algunas de esas personas con el tiempo se convirtieron en parte fundamental de su círculo cercano. “Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo. Ya son como familia”, señaló.
Si bien evitó referirse directamente a su padre, Alejandro Stoessel, y a su madre, Mariana Muzlera, sus declaraciones permitieron conocer cómo atraviesa actualmente esta etapa y cuáles son los vínculos en los que encuentra respaldo.