La postal de unión incondicional que la familia Stoessel proyectó durante casi 15 años comenzó a resquebrajarse públicamente. Lo que durante más de una década funcionó como un engranaje perfecto para sostener el vertiginoso ascenso de Martina "Tini" Stoessel atravesó una bisagra en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas, auditorías contables y un paulatino distanciamiento entre la artista pop y sus padres.
Quién es Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel
Durante casi 15 años mantuvo un perfil enfocado en acompañar la carrera de la estrella del pop. Hoy, la ruptura del clan familiar por auditorías financieras y cortocircuitos familiares vuelve a poner en la escena mediática a una de sus figuras clave.
En este complejo escenario, donde las miradas se posaron inicialmente sobre el productor Alejandro Stoessel tras confirmarse que dejó de ser el representante de su hija, la figura de su madre, Mariana Muzlera, cobró un singular protagonismo. Asistente personal, confidente de gira y pilar afectivo en los años de consolidación de la cantante, Muzlera enfrenta hoy el escrutinio público en medio de disputas financieras y cruces en los medios.
Un rol clave en el engranaje de la "Triple T"
Desde los tiempos en que una adolescente Tini encarnaba el fenómeno juvenil de Violetta, Muzlera optó por un rol activo pero sin buscar los flashes de manera directa. Acompañante constante en viajes, rodajes y escenarios de todo el mundo, asumió las tareas de asistencia personal y logística, convirtiéndose en el sostén cotidiano de la artista.
A pesar de haberse separado de Alejandro Stoessel a mediados de 2022 tras 27 años de matrimonio, la relación entre ambos progenitores se mantuvo cercana y focalizada en la contención de sus dos hijos, Francisco (30) y Martina (29). En las redes sociales, donde cosecha más de 260 mil seguidores, Muzlera solía dar cuenta de esa cotidianeidad compartida. Sin embargo, su perfil también dio espacio a proyectos propios, como el lanzamiento en 2021 de una marca de trajes de baño que contó con la promoción de la propia Tini y personalidades del espectáculo.
Roces mediáticos y momentos de tensión
El historial de exposición de Muzlera no ha estado exento de episodios polémicos. En 2021, un desliz digital al darle "Me gusta" a un mensaje crítico contra Lali Espósito generó una fuerte reacción de las huestes de fans de la intérprete de Disciplina, situación por la cual Muzlera debió salir a pedir disculpas públicas aduciendo una equivocación.
Más recientemente, su histórico vínculo de amistad con la panelista Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo de fricción al aire cuando, en medio del estallido por el distanciamiento familiar, Muzlera intentó comunicarse telefónicamente sin saber que el programa se encontraba en vivo, dejando al descubierto el tono de extrema tensión que rodea al clan.
El detonante: finanzas, auditorías y el pedido de independencia
El quiebre de la paz familiar escaló a niveles decisivos tras trascender los resultados de una auditoría económica solicitada por la propia Tini. Según versiones periodísticas, las pericias habrían revelado que su padre figuraba como el único beneficiario de las ganancias generadas a lo largo de su carrera —un patrimonio que se estima en torno a los 70 millones de dólares—, dejando a la artista al margen de las sociedades administradoras.
En el marco de la guardia periodística montada frente a la propiedad familiar y luego de episodios de tensión en la vía pública con equipos de televisión, Muzlera utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por la invasión a la privacidad, adelantando posibles acciones legales por violación de domicilio.
Un futuro incierto
Mientras Tini busca afianzar una clara independencia personal, profesional y financiera respecto de las estructuras que guiaron sus primeros años de éxito, el horizonte de la interna familiar continúa abierto.
A pocos meses de compromisos personales de trascendencia para la cantante, resta ver si el diálogo puertas adentro logrará encauzar una relación desgastada por la exposición y el manejo de un imperio construido a la vista del mundo.