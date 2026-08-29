De la sombra del éxito al ojo de la tormenta

Quién es Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel

Durante casi 15 años mantuvo un perfil enfocado en acompañar la carrera de la estrella del pop. Hoy, la ruptura del clan familiar por auditorías financieras y cortocircuitos familiares vuelve a poner en la escena mediática a una de sus figuras clave.