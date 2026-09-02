El enfrentamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, Jorge Rial se refirió al tema y apuntó directamente contra Rodrigo De Paul, pareja de la cantante.
Jorge Rial lanzó una fuerte teoría sobre Rodrigo De Paul y la fortuna de Tini Stoessel
El conductor se refirió a las versiones sobre el control del dinero de la cantante y señaló al futbolista como una posible influencia en el conflicto con Alejandro Stoessel.
Durante una entrevista con LAM (América), el periodista fue consultado por las versiones que circulan en torno al manejo de la fortuna de la artista y planteó una posible influencia del futbolista en el conflicto familiar.
“Leí por arriba que Alejandro Stoessel tendría el control absoluto de la guita de Tini. Desconozco, no me gusta ese tipo de relación donde le metés la mano a tu papá o a tu hijo. Espero que se arregle. Creo que De Paul tuvo mucho que ver”, sostuvo Rial.
La teoría sobre De Paul
El periodista volvió sobre sus dichos y explicó qué quiso decir al señalar al futbolista del Inter Miami como una posible influencia en la situación.
“Está claro que un día le dijo: ‘nena, la guita, la guita, la guita’. Le llenó la cabeza y fue por eso. No sé cómo sigue la cosa”, afirmó Rial, sin brindar mayores precisiones sobre su interpretación del conflicto.
Sus declaraciones se produjeron en medio de las versiones que señalan que Tini habría comenzado a investigar el manejo de su patrimonio y que esa situación habría profundizado las diferencias con su padre.
Qué se dijo sobre la fortuna de Tini
La polémica tomó fuerza luego de que Yanina Latorre difundiera en SQP (América) una versión relacionada con la distribución del patrimonio de Alejandro Stoessel.
Según explicó la conductora, los abogados de Tini habrían encontrado documentación vinculada a modificaciones realizadas cuando su padre atravesó un grave problema de salud.
“A mí me contaron que los abogados de Tini llegaron a encontrar que, cuando el papá se enfermó, cambió todo. Hoy, si le pasa algo a Ale, el 85% es de Mariana y el 16% de los hijos, cuando es Tini la que trabaja, y ahí empieza todo el conflicto”, afirmó Latorre.
De acuerdo con las estimaciones mencionadas en el programa, la fortuna de Tini estaría valuada en alrededor de 70 millones de dólares. Sin embargo, según esa misma versión, la cantante no habría tenido hasta ahora el control directo de ese dinero.
Los rumores sobre la familia y el casamiento
Las versiones sobre el conflicto familiar comenzaron a tomar mayor repercusión en paralelo con los planes personales de la cantante.
Según lo informado, Tini y Rodrigo De Paul se casarían en diciembre. En ese contexto, también circuló la versión de que la artista habría solicitado dinero a su familia para comprar una propiedad junto al futbolista.
A esto se sumó otro rumor relacionado con la actividad artística de la cantante. Este miércoles, Tini tiene previsto presentarse en México como parte de su tour Futttura, y trascendió que habría retirado del repertorio algunas canciones relacionadas con su familia, entre ellas “Pa”.
Por el momento, las versiones sobre el conflicto familiar y el manejo del patrimonio continúan circulando, mientras las declaraciones de distintas figuras del espectáculo suman nuevos elementos a una polémica que todavía no cuenta con una explicación pública completa por parte de todos los involucrados.