En medio de la polémica que rodea a Tini Stoessel por su patrimonio y el manejo de sus ganancias, Maru Botana se refirió públicamente a la situación y manifestó su apoyo a la cantante.
Maru Botana habló de Tini Stoessel y reveló por qué “no le sorprende” la polémica
La conductora recordó una experiencia comercial que tuvo con el padre de la cantante y aseguró que atravesó momentos difíciles, mientras expresó sus deseos de que la situación familiar pueda resolverse.
La cocinera y conductora recordó además un episodio que la involucró indirectamente con Alejandro Stoessel, padre de la artista, cuando uno de sus locales fue señalado por una empresa de energía por presuntamente utilizar de manera irregular otro medidor.
En aquel momento, Tini había aclarado que la franquicia estaba vinculada a su padre y que el establecimiento figuraba a su nombre. Sin embargo, su vínculo con el negocio hizo que también quedara relacionada con la controversia.
La experiencia que recordó Maru Botana
Consultada por la prensa sobre la situación actual de la cantante y la auditoría relacionada con sus ganancias, Botana aseguró que el escenario no le resulta completamente inesperado.
“No me sorprende tanto porque, bueno, tuve situaciones. No es momento para hablar, pero ojalá que lo puedan solucionar”, expresó durante un móvil de Primicias YA.
De esta manera, la conductora hizo referencia a una experiencia personal que tuvo en el pasado, aunque evitó brindar mayores detalles sobre aquel conflicto.
“La pasé muy mal”
Botana también reconoció que atravesó un momento difícil cuando compartió un negocio con Alejandro Stoessel y expresó sus deseos de que la situación actual pueda resolverse.
“Sí, obvio que la pasé muy mal. Así que bueno, ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por la parte familiar”, señaló.
En esa misma línea, remarcó que cuando aparecen conflictos de este tipo, las cuestiones económicas pueden quedar en un segundo plano frente al impacto que generan en los vínculos personales.
“En esos momentos te olvidás de la plata. Es eso”, concluyó la conductora.
El conflicto que atraviesa Tini
Las declaraciones de Botana se conocieron luego de que Tini Stoessel hablara públicamente sobre su presente personal y profesional. La cantante aseguró que con el paso de los años logró sentirse más segura y que actualmente tiene mayor claridad sobre distintas cuestiones de su vida.
El tema patrimonial también quedó vinculado a la relación profesional que mantuvo con su padre, Alejandro Stoessel, quien habría estado involucrado en la administración de aspectos relacionados con sus ganancias.