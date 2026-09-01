El conflicto patrimonial entre Martina "Tini" Stoessel y su familia sumó un capitulo explosivo luego de que trascendieran los requisitos que exige Alejandro Stoessel para ceder el control de las ganancias de la cantante. Según revelaron en las últimas horas, el productor busca cobrar un resarcimiento por el “posicionamiento” y la creación de la marca artística de su hija.
Revelan la insólita exigencia de Alejandro Stoessel para destrabar la negociación del dinero de Tini
En medio de la disputa legal por el manejo de su patrimonio, se filtró que el productor exige un millonario resarcimiento por la "invención de marca" para ceder el control de las cuentas y sociedades a nombre de su hija.
Exigencias económicas y reclamos patrimoniales
En medio del avance de las pericias y auditorías contables que encendieron las alarmas sobre el manejo de la carrera de Tini, se filtraron detalles sobre la postura negociadora de Alejandro Stoessel. De acuerdo con información brindada por la panelista Yanina Latorre, el padre de la artista pretende recibir una compensación económica calculada sobre el valor intangible que significó el armado y desarrollo de la marca "Tini" a lo largo de más de 15 años de trayectoria profesional.
"Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable", sostuvo Latorre sobre las pretensiones del productor televisivo. La disputa legal y financiera incluye la revisión de cuentas bancarias, participaciones societarias y el cálculo de desembolsos del pasado que dificultan un acuerdo rápido entre las partes.
Sociedades cruzadas y presiones laborales
El quiebre entre la intérprete y su círculo familiar no solo abarca las ganancias musicales, sino también emprendimientos comerciales en los que la cantante habría quedado expuesta sin conocimiento directo. Un ejemplo de ello fue la apertura de un local gastronómico perteneciente a una reconocida franquicia, en el que la artista figuraba como titular para justificar ingresos societarios, sufriendo posteriormente un importante impacto mediático sobre su figura.
Asimismo, allegados a la cantante señalan que el vínculo con su padre estuvo condicionado históricamente por las obligaciones laborales desde que era menor de edad, situación que llevó a la artista a iniciar una búsqueda de independencia para tomar el control definitivo de sus decisiones financieras y de su imagen.
Respuestas de la familia y el presente de Tini
Frente a las medidas tomadas por la cantante, la familia Stoessel atribuye el distanciamiento a influencias externas y a supuestas vulnerabilidades emocionales de la joven.
Sin embargo, en sus últimas presentaciones y apariciones públicas, a la artista se la pudo ver enfocada en sus compromisos profesionales y marcando una prudente distancia respecto al conflicto, sin emitir descalificaciones directas hacia sus progenitores pero firme en el camino legal emprendido.