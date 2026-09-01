Interna feroz por su patrimonio

Revelan la insólita exigencia de Alejandro Stoessel para destrabar la negociación del dinero de Tini

En medio de la disputa legal por el manejo de su patrimonio, se filtró que el productor exige un millonario resarcimiento por la "invención de marca" para ceder el control de las cuentas y sociedades a nombre de su hija.