Tiago PZK y La Joaqui finalmente hicieron público su romance con una imagen en la que se los ve juntos al bajar de un avión. La confirmación llega después de varias versiones sobre el vínculo y en medio de la tensión generada por la amistad que el cantante mantenía con Luck Ra, expareja de la artista.
Tiago PZK y La Joaqui ya no se esconden: la foto que sacudió al mundo del RKT
Los artistas fueron vistos juntos al bajar de un avión y terminaron de confirmar las versiones sobre su vínculo, luego de semanas de especulaciones y tensión con Luck Ra.
La foto
Durante los últimos días, Tiago PZK y La Joaqui habían evitado confirmar públicamente que estaban en pareja. Si bien distintas situaciones habían alimentado las especulaciones, ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre un noviazgo.
La situación cambió con una fotografía en la que ambos aparecen juntos mientras bajan de un avión. La imagen fue compartida en redes sociales y terminó de confirmar una relación que ya había generado numerosos comentarios.
Cuando anteriormente le habían consultado por su vínculo con Tiago, La Joaqui había elegido mantener el misterio. En una entrevista con La mañana con Moria, de eltrece, había respondido: “Yo soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”.
Las señales que alimentaron los rumores
Antes de la confirmación, la cantante había contado que Tiago la había acompañado a una reunión familiar en la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba.
Según explicó en aquella oportunidad, se trató de un encuentro familiar al que también asistieron sus hermanos. “Necesitaba mimos de familia, fuimos a pasar un día de familia. Fuimos con mis hermanos, era un plan familiar”, había relatado.
La presencia de Tiago en ese encuentro había despertado especulaciones sobre un posible romance. Además, Aranda había publicado una fotografía junto a ambos y había escrito: “Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”.
Con la reciente imagen, las versiones sobre una relación entre los dos artistas quedaron confirmadas.
Luck Ra había hablado sobre su Tiago
La confirmación del romance ocurre después de que Luck Ra se refiriera públicamente a su relación con Tiago PZK. El cantante había reconocido que consideraba al artista un amigo y había contado que fue una de las personas a las que recurrió cuando terminó su relación con La Joaqui.
Durante una charla con Coscu, explicó que Tiago y Lit Killah fueron los primeros colegas a quienes les contó sobre la ruptura. En ese contexto, también cuestionó las versiones que ponían en duda la amistad que había mantenido con Tiago.
“No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, sostuvo.
El mensaje tras la separación
Luck Ra también recordó el acompañamiento que recibió de Tiago durante ese momento. Según contó, el artista le enviaba mensajes para expresarle su apoyo mientras atravesaba la separación.
“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató.
Sin embargo, Luck Ra explicó que esos mensajes posteriormente le generaron dolor. “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, afirmó.
A partir de aquella experiencia, contó que comenzó a tener más desconfianza hacia las personas de su entorno. Según relató, la situación también modificó la manera en la que se relacionaba con quienes lo rodeaban.