La Joaqui llevó a Tiago PZK a un encuentro muy especial para ella y lo presentó como su novio. La relación quedó expuesta públicamente a través de las redes sociales de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, el músico que murió en Florencio Varela hace tres años y que tenía un vínculo muy cercano con la cantante.
La Joaqui presentó a Tiago PZK como su novio: las fotos que se viralizaron
La cantante sorprendió al llevar al músico a la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, donde compartieron una velada junto a personas cercanas y quedaron expuestos detalles de su relación.
“Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió Aranda en sus redes sociales. Poco después, compartió imágenes en las que se pudo ver a La Joaqui junto a Tiago PZK durante la reunión.
Juntos en Florencio Varela
La pareja compartió una velada en la casa de la mamá de El Noba. Según las imágenes difundidas, ambos se mostraron sonrientes durante el encuentro, del que también participaron personas cercanas a la cantante.
La cena transcurrió entre risas, anécdotas y recuerdos de El Noba, con quien La Joaqui grabó “Butakera”, una de las canciones que compartieron.
Las fotografías difundidas por Vanesa Aranda terminaron de confirmar públicamente el vínculo entre la cantante y Tiago PZK, luego de las versiones que habían comenzado a circular sobre su relación.
Cómo habría comenzado la relación
De acuerdo con lo relatado por Yanina Latorre, La Joaqui y Tiago PZK se conocían desde hacía varios años, aunque hasta hace poco no habían mostrado señales de una relación sentimental.
La conductora contó que el acercamiento entre ambos se produjo recientemente, después de que la cantante atravesara un momento personal delicado. Según su relato, Joaquina había sido internada por anorexia nerviosa y había bajado 10 kilos.
“¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos”, relató Latorre.
El vínculo entre los dos artistas
Según la versión de la conductora, Tiago acompañó a La Joaqui durante ese período. “Cuando la internaron, Tiago la fue a ver. Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y 19 de ella”, explicó.
Luego de la internación, ambos viajaron junto a un grupo de amigos a Cañuelas, donde fueron fotografiados juntos. Esas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron las versiones sobre un posible romance.
Qué habría dicho Luck Ra
Latorre también contó cómo habría reaccionado Luck Ra cuando se enteró de que La Joaqui y Tiago PZK comenzaban a salir.
Según su relato, primero le comunicaron al cantante que estaban iniciando una relación. “Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir’”.
De esta manera, el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK quedó expuesto públicamente a partir de las imágenes compartidas por Vanesa Aranda, mientras continúan las versiones sobre cómo comenzó la relación entre ambos artistas.