Cuatro años después de su fallecimiento, una fotografía tomada en el lugar donde descansan los restos de El Noba comenzó a circular con fuerza en redes sociales. La publicación fue realizada por una joven que decidió acercarse al cementerio luego de escuchar una versión sobre la tumba del músico.
A cuatro años de su muerte, un detalle en la tumba de El Noba se volvió viral
Una visita al cementerio terminó con una inesperada sorpresa para una joven, que llegó con una idea en mente y terminó encontrándose con algo que no esperaba.
La publicación generó repercusión por uno de los objetos que aparecen junto al nicho del artista: una réplica de la moto que utilizaba.
La confusión que se volvió viral
Según relató la joven en X, había ido al cementerio junto a su padre para conocer el lugar donde fue enterrado Lautaro Coronel, conocido popularmente como El Noba.
La visita estuvo motivada por una versión que había escuchado sobre la presencia de la motocicleta del músico en el lugar. Sin embargo, al observar la tumba descubrió que se trataba de una réplica de juguete.
“Yo realmente creí que habían metido la suya”, escribió la usuaria al compartir la fotografía.
La imagen también muestra distintos recuerdos y objetos colocados alrededor del nicho, entre ellos stickers, un retrato realizado a mano, latas de cerveza y un muñeco.
El accidente que terminó con su vida
El Noba murió a los 25 años, luego de permanecer internado tras sufrir un grave accidente de tránsito en mayo de 2022.
El cantante había salido en moto rumbo a la peluquería cuando impactó contra un automóvil. Como no llevaba casco, sufrió lesiones de extrema gravedad en la cabeza.
Su estado de salud se deterioró durante los días posteriores al choque y finalmente falleció en junio de ese año.
Los últimos minutos antes del choque
Vanesa Aranda, madre del músico, recordó cómo fueron los momentos previos al accidente.
Según su relato, El Noba se había levantado por la tarde después de dormir y tenía previsto celebrar el cumpleaños de su sobrino Beltrán. Antes de participar del festejo, decidió dirigirse a la peluquería ubicada a pocas cuadras de su casa.
“Prendió la moto, le pidió a mi marido el Dw-40 y dijo que ya volvía así tomábamos unos mates”, recordó su madre.
De acuerdo con su testimonio, el artista salió alrededor de las 17.30. Apenas unos minutos después, la familia recibió la noticia del accidente.
“¡Hijo de put*, ponete el casco!”, contó Aranda que le había gritado antes de que se fuera.