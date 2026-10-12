Propuesta deportiva

Humboldt tendrá su primera carrera nocturna de 10 kilómetros

La localidad del departamento Las Colonias será escenario de los 10K Nocturno – Circuito Jardín Florido. La competencia se desarrollará el 5 de diciembre y propone una carrera de 10 kilómetros por las calles de Humboldt.