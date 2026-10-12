Humboldt se prepara para una jornada diferente dentro de su calendario deportivo. El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo una competencia de running nocturno de 10 kilómetros, denominada 10K Nocturno – Circuito Jardín Florido.
Humboldt tendrá su primera carrera nocturna de 10 kilómetros
La localidad del departamento Las Colonias será escenario de los 10K Nocturno – Circuito Jardín Florido. La competencia se desarrollará el 5 de diciembre y propone una carrera de 10 kilómetros por las calles de Humboldt.
La propuesta tendrá como escenario el trazado urbano de la localidad y se desarrollará durante la noche, incorporando una modalidad que suma una característica particular a las habituales carreras de calle.
Una carrera por las calles de Humboldt
Los participantes recorrerán un circuito de 10 kilómetros, en una competencia que estará abierta a corredores interesados en afrontar el desafío de completar la distancia.
Desde el Ejecutivo local plantean la actividad como un encuentro deportivo que combinará la práctica del running con el recorrido por distintos sectores de la localidad durante el horario nocturno.
Una nueva propuesta para el calendario deportivo
La realización de los 10K Nocturno suma una nueva alternativa para los aficionados al atletismo y las carreras de calle de Humboldt y la región.
Con la fecha ya establecida para el 5 de diciembre, la propuesta invita a los corredores a preparar su participación y formar parte de una jornada que tendrá al deporte y al recorrido urbano nocturno como principales protagonistas.