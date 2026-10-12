Anuncio del senador Sosa

Planificación territorial: avanzan proyectos de desarrollo sostenible en localidades del departamento Vera

La iniciativa Planificar Santa Fe promueve herramientas para ordenar el crecimiento de municipios y comunas, con criterios de desarrollo sostenible y cuidado ambiental. Las reuniones se realizaron en Calchaquí, Golondrina, Los Tábanos y Los Amores, con participación de equipos técnicos y autoridades locales.