El programa Planificar Santa Fe desarrolla acciones de ordenamiento ambiental y territorial para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. En el marco de esta iniciativa, se realizaron reuniones en Calchaquí, Golondrina, Los Tábanos y Los Amores para relevar información y avanzar en las primeras etapas de los proyectos.
Planificación territorial: avanzan proyectos de desarrollo sostenible en localidades del departamento Vera
La iniciativa Planificar Santa Fe promueve herramientas para ordenar el crecimiento de municipios y comunas, con criterios de desarrollo sostenible y cuidado ambiental. Las reuniones se realizaron en Calchaquí, Golondrina, Los Tábanos y Los Amores, con participación de equipos técnicos y autoridades locales.
Distintas localidades del departamento Vera participan de instancias de trabajo vinculadas con la planificación ambiental y territorial, con el objetivo de contar con herramientas que permitan orientar el crecimiento de sus comunidades y proyectar un desarrollo sostenible.
Las actividades se desarrollaron en el marco de Planificar Santa Fe, un programa provincial impulsado en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La iniciativa apunta a brindar asistencia técnica a municipios y comunas para elaborar planes de desarrollo que contemplen las necesidades productivas, habitacionales y ambientales de cada territorio.
Como parte de la recorrida departamental, se concretaron encuentros en Calchaquí, Golondrina, Los Tábanos y Los Amores, donde también se abordaron aspectos vinculados con el funcionamiento de las instituciones locales.
Relevamiento de información en Los Amores
En Los Amores, el equipo mantuvo una reunión con el presidente comunal, Omar Walker, y profesionales vinculados con el desarrollo del programa. El encuentro permitió recopilar información y documentación correspondiente a la primera etapa del proyecto.
La actividad contó con la participación del senador provincial por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, y de la doctora Mariela Peña, asesora en la difusión de la propuesta.
Durante la visita, Sosa señaló que el trabajo estuvo centrado en el intercambio con las autoridades comunales y los profesionales, además del relevamiento de documentación necesaria para avanzar en el proceso de planificación.
Estas instancias permiten reunir información sobre las características y necesidades de cada localidad, un paso previo para identificar problemáticas y establecer prioridades de intervención.
Herramientas para ordenar el crecimiento de las comunidades
Planificar Santa Fe busca fortalecer las capacidades técnicas y normativas de municipios y comunas para que puedan elaborar planes de desarrollo a largo plazo.
Entre sus objetivos se encuentra promover un crecimiento territorial que contemple de manera equilibrada la actividad productiva, las condiciones de hábitat y la protección del ambiente. Para ello, el programa propone herramientas que permitan anticipar necesidades, reconocer dificultades y orientar las decisiones sobre el uso y la organización del territorio.
La metodología también contempla la participación de actores locales mediante talleres y espacios de intercambio. Estos ámbitos permiten construir diagnósticos a partir de las experiencias y demandas de cada comunidad, con el propósito de que las propuestas respondan a las particularidades de cada localidad.
A su vez, el enfoque regional busca identificar problemáticas compartidas entre municipios y comunas, de modo que las posibles soluciones consideren las relaciones territoriales y las dinámicas que exceden los límites de cada jurisdicción.
Una mirada regional para el desarrollo sostenible
El trabajo en el departamento Vera se inscribe en una estrategia de planificación que procura integrar las dimensiones ambiental, social y productiva del territorio.
Contar con diagnósticos y lineamientos de largo plazo puede contribuir a orientar la expansión urbana, la localización de actividades productivas, la organización de los servicios y el cuidado de los recursos naturales.
En localidades con realidades y necesidades diferentes, la planificación territorial constituye una herramienta para establecer prioridades y coordinar acciones, a partir de información técnica y de la participación de las instituciones y los habitantes.
Las reuniones realizadas en Calchaquí, Golondrina, Los Tábanos y Los Amores forman parte de las primeras instancias de este proceso, que busca generar bases de trabajo para acompañar el desarrollo de las comunidades del departamento Vera.