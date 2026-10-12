Un estudiante de 14 años hirió con disparos de escopeta al director y a una profesora de su escuela en Aubagne, una localidad del departamento de Bocas del Ródano, en el sur de Francia.
Francia: un alumno de 14 años hirió a tiros al director y a una profesora de su escuela
El adolescente utilizó una escopeta calibre 12 en un establecimiento educativo de Aubagne, cerca de Marsella. Fue detenido poco después del ataque y las dos personas heridas se encuentran fuera de peligro.
El episodio ocurrió este lunes en el colegio público Joseph Lakanal, donde el adolescente fue reducido por un integrante del personal y detenido poco después.
Las autoridades evacuaron el establecimiento y confirmaron que las dos víctimas recibieron atención médica y que sus vidas no corren peligro.
El ataque se produjo en un contexto de movilizaciones estudiantiles en distintas ciudades francesas, con nuevas protestas y una huelga previstas para este martes. Sin embargo, las autoridades aclararon que, hasta el momento, no encontraron indicios de que el episodio estuviera relacionado con esas manifestaciones.
Según la información difundida por la prefectura de policía y las autoridades locales, el joven ingresó al establecimiento con el arma oculta en una funda de guitarra. Por motivos que todavía se investigan, disparó contra el director y una docente y efectuó otro disparo dentro del edificio antes de ser interceptado.
Cómo fue el ataque en el colegio de Aubagne
El hecho ocurrió frente al colegio Joseph Lakanal, un establecimiento público que recibe a unos 700 estudiantes y está ubicado en Aubagne, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes situada a unos 20 kilómetros de Marsella.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el prefecto del departamento, Jacques Witkowski, el adolescente disparó primero contra el director, de alrededor de 50 años. La víctima recibió impactos de perdigones en la zona inferior de la espalda y los muslos.
Después, el estudiante abrió fuego contra una profesora de 37 años, que sufrió una herida en un muslo. También realizó un tercer disparo en un pasillo del establecimiento, antes de que un integrante del personal lograra reducirlo.
La policía intervino y detuvo al adolescente poco después. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para asistir a las víctimas, mientras se organizaba la evacuación del colegio.
Las autoridades confirmaron que tanto el director como la docente fueron trasladados para recibir atención médica. Según los primeros reportes oficiales, ninguno de los dos se encontraba en riesgo de vida.
El prefecto indicó que el adolescente cursaba el último año de secundaria en el mismo establecimiento y que no tenía antecedentes delictivos ni registros de radicalización. Las circunstancias que lo llevaron a utilizar el arma todavía no habían sido esclarecidas al momento de conocerse la información.
El episodio generó preocupación entre los estudiantes y sus familias. Algunos alumnos contaron que inicialmente no comprendieron qué estaba sucediendo. Según sus testimonios, la alarma del establecimiento sonó y, poco después, recibieron indicaciones para salir del edificio y alejarse del lugar.
Una madre relató a la cadena francesa BFMTV que su hija la llamó llorando y asustada para contarle que habían disparado contra el director y que los estudiantes estaban siendo evacuados.
Tras el ataque, las autoridades educativas y de seguridad se hicieron presentes en el colegio para seguir la situación y acompañar a la comunidad escolar.
Qué dijeron las autoridades y qué relación tiene con las protestas estudiantiles
El ministro francés de Educación, Édouard Geffray, condenó el episodio y lo calificó como un acto inadmisible. A través de un mensaje publicado en la red social X, expresó su respaldo a la comunidad educativa y señaló la necesidad de hacer frente a la violencia en la sociedad.
También estaba prevista la presencia de integrantes del Gobierno francés, entre ellos representantes de las áreas de Interior y Educación, para conocer la situación en el establecimiento.
El ataque ocurrió en medio de un escenario de tensión en el sistema educativo francés. Durante las últimas semanas, estudiantes de distintas ciudades protagonizaron movilizaciones y bloqueos para reclamar mejoras en las condiciones de enseñanza y en los recursos destinados a las escuelas.
Las protestas incluyeron reclamos por el estado de los edificios, la falta de personal y las dificultades que atraviesan distintos establecimientos. Para este martes estaba prevista una nueva jornada de movilización, acompañada por una huelga.
No obstante, las autoridades aclararon que no había elementos que vincularan el ataque de Aubagne con el movimiento estudiantil. El colegio Joseph Lakanal tampoco formaba parte de las movilizaciones.
La investigación deberá establecer cómo el adolescente obtuvo la escopeta, por qué decidió utilizarla contra las autoridades escolares y cuáles fueron las circunstancias previas al episodio.
Aunque los ataques armados en escuelas son poco frecuentes en Francia, el hecho volvió a instalar el debate sobre la seguridad en los establecimientos educativos y la prevención de situaciones de violencia.
Por ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido, acompañar a los estudiantes y trabajadores afectados y determinar las responsabilidades correspondientes.