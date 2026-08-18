Establecimiento secundario

Tiroteo en una escuela de Filipinas: un estudiante mató a un compañero y luego se suicidó

El ataque ocurrió en un establecimiento secundario vinculado a la Universidad Ateneo de Zamboanga. El agresor, alumno de noveno grado, ingresó armado, disparó contra un docente y luego contra un estudiante. Las autoridades confirmaron dos muertos y señalaron que no hay otros atacantes en el lugar.