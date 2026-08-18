Un tiroteo ocurrió en una escuela secundaria de la ciudad de Zamboanga, en el sur de Filipinas, dejó dos estudiantes muertos, entre ellos el joven señalado como autor del ataque. El episodio tuvo lugar en un establecimiento vinculado a la Universidad Ateneo de Zamboanga y provocó un amplio operativo de seguridad en la zona.
Tiroteo en una escuela de Filipinas: un estudiante mató a un compañero y luego se suicidó
El ataque ocurrió en un establecimiento secundario vinculado a la Universidad Ateneo de Zamboanga. El agresor, alumno de noveno grado, ingresó armado, disparó contra un docente y luego contra un estudiante. Las autoridades confirmaron dos muertos y señalaron que no hay otros atacantes en el lugar.
De acuerdo con la información difundida por autoridades locales y citada por medios internacionales, el atacante era alumno de noveno grado. Ingresó al establecimiento con un arma de alto calibre y una pistola calibre .45 y comenzó a disparar dentro del colegio.
El alcalde de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, explicó que el joven habría intentado primero dispararle a un profesor que se encontraba sentado en un escritorio. El disparo no alcanzó al docente. Luego, el atacante se trasladó hacia otra aula, donde hirió mortalmente a un estudiante.
Posteriormente, el agresor se quitó la vida. La víctima fatal era también estudiante y tenía un año más que el atacante.
El ataque quedó registrado en un video
La secuencia del hecho también comenzó a circular en redes sociales. Según el reporte difundido por las autoridades, parte del ataque habría quedado registrada en un video realizado por el propio agresor, que transmitió el episodio en vivo.
La difusión de las imágenes generó preocupación entre la comunidad educativa y las autoridades, que trabajan para determinar con precisión cómo ingresó el adolescente al establecimiento con las armas y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al ataque.
El presidente de la Universidad Ateneo de Zamboanga, Ernald Andal, confirmó que la situación estaba controlada y que no había un segundo atacante en el establecimiento. También señaló que, hasta ese momento, no se habían confirmado otras víctimas mortales ni personas heridas.
La institución indicó que se encuentra colaborando con las autoridades mientras avanza la investigación. El objetivo inmediato, según expresaron sus responsables, es garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo.
El episodio ocurrió en una institución católica privada vinculada a la universidad, ubicada en el oeste de la isla de Mindanao, una de las principales islas del archipiélago filipino.
Las autoridades todavía deben establecer las circunstancias que permitieron el ingreso del estudiante armado y determinar si existían antecedentes que pudieran anticipar el ataque.
Es el segundo tiroteo escolar fatal en Filipinas en menos de dos meses
El ataque de Zamboanga se produjo pocas semanas después de otro tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Filipinas. El episodio anterior tuvo lugar en junio, en la ciudad de Tacloban, donde dos estudiantes abrieron fuego dentro de un establecimiento público.
En ese caso murieron al menos tres estudiantes y alrededor de 20 personas resultaron heridas.
La sucesión de ambos episodios generó preocupación por la seguridad en las escuelas del país. El caso de Tacloban también derivó en medidas oficiales vinculadas con un videojuego en línea que había sido utilizado por al menos uno de los sospechosos.
El nuevo ataque ocurrió, además, pocos días después de otro episodio de violencia armada en una escuela del sudeste asiático. En las cercanías de Bangkok, Tailandia, un estudiante protagonizó recientemente un tiroteo en un establecimiento educativo.
Por el momento, las autoridades filipinas mantienen abierta la investigación sobre lo ocurrido en Zamboanga. La Universidad Ateneo confirmó que no existe una amenaza activa dentro de sus instalaciones y que continuará proporcionando información a medida que avance el procedimiento oficial.
El caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de seguridad de los establecimientos educativos y en los controles para impedir el ingreso de armas a las escuelas, mientras las autoridades buscan establecer cómo se desarrolló el ataque y cuáles fueron sus causas.
La información disponible hasta el momento confirma dos víctimas fatales: el estudiante alcanzado por los disparos y el adolescente señalado como autor, quien murió posteriormente. No se habían confirmado oficialmente otras personas fallecidas ni un segundo atacante.