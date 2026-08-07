Una tragedia sacudió este viernes a Tailandia cuando un estudiante de 14 años protagonizó un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia de Nonthaburi. El ataque dejó al menos siete personas fallecidas y otras 15 heridas. Tras la balacera, el adolescente fue hallado sin vida dentro del establecimiento, luego de quitarse la vida.
Tiroteo en Tailandia: un estudiante mató a siete personas en una escuela y luego se suicidó
El adolescente, de 14 años, también habría asesinado a sus abuelos antes del ataque. La investigación busca establecer qué motivó la masacre.
Antes de ingresar al colegio, el joven habría asesinado a sus dos abuelos con la misma arma utilizada durante el ataque.
El ataque
El hecho se registró por la mañana en la escuela secundaria Debsirin Nonthaburi, ubicada en el distrito de Bang Kruai. Según informó la Policía local, el adolescente irrumpió en el establecimiento y comenzó a disparar de manera repentina contra alumnos y docentes.
Medios locales señalaron que entre las víctimas fatales habría al menos dos profesores. Durante el ataque, numerosos estudiantes buscaron refugio debajo de los pupitres, mientras otros lograron escapar del edificio para ponerse a salvo.
Confusión sobre la cantidad de víctimas
Las imágenes registradas tras el episodio mostraron a estudiantes, docentes y familiares reunidos en el exterior del establecimiento entre escenas de angustia, mientras policías y equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo.
De acuerdo con la agencia Associated Press, en las primeras horas posteriores al ataque existieron diferencias entre las autoridades respecto del número de fallecidos. Algunos reportes contabilizaban únicamente las muertes ocurridas dentro de la escuela, mientras que otros también incluían a los dos abuelos del atacante.
La investigación continúa
El viceministro del Interior, Phonphir Suwannachawi, informó que el arma utilizada sería una pistola CZ de 9 milímetros que pertenecería a un familiar del adolescente.
Tras el ataque, las fuerzas de seguridad acordonaron el establecimiento y realizaron un operativo de búsqueda hasta encontrar al estudiante fallecido dentro de un aula.
Las autoridades continúan investigando qué motivó el ataque, considerado uno de los hechos de violencia escolar más graves registrados en Tailandia en los últimos años.
El Gobierno expresó sus condolencias
El primer ministro de Tailandia manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas y confirmó que ordenó brindar asistencia médica a los heridos y apoyo a los familiares afectados.
Además, dispuso el envío de funcionarios del Ministerio del Interior para supervisar las tareas de asistencia y el avance de la investigación, mientras el establecimiento permanece cerrado y bajo custodia policial.