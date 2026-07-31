Fallo histórico

Condenan a 15 años de prisión al padre del autor de la masacre en una escuela de Georgia

La Justicia de Estados Unidos responsabilizó al hombre por negligencia criminal tras haber comprado el arma utilizada por su hijo y dejarla sin resguardo. El caso marca un precedente en torno a la responsabilidad penal de los padres en los tiroteos escolares.