Estados Unidos

Condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional al autor del tiroteo escolar en Georgia

Colt Gray, de 16 años, fue hallado culpable del tiroteo masivo ocurrido el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, Georgia, el ataque escolar más mortífero en la historia del estado.