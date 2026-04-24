Horror en Estados Unidos

Un tiroteo en un centro comercial de Louisiana deja un muerto y cinco heridos

Los disparos hicieron que compradores asustados corrieran y se agacharan para resguardarse en tiendas y probadores en el centro comercial más grande de Louisiana, mientras la gente advertía a otros que “se cubrieran” y “se tiraran al suelo”, según testigos. El ataque ocurrió apenas días después de otro tiroteo masivo en Shreveport, donde un hombre mató a ocho niños.