Ocho niños, de entre uno y catorce años, murieron en un tiroteo en Shreveport, Luisiana, que la policía describe como un "disturbio doméstico".
Estados Unidos: ocho niños muertos durante un tiroteo masivo
Un solo hombre armado disparó contra 10 personas antes de huir en un coche robado. La policía lo persiguió y lo abatió. Autoridades de diversos ámbitos expresaron sus condolencias.
Según los agentes, el incidente comenzó alrededor de las 05:00 hora local (10:00 GMT). Un solo hombre armado disparó contra 10 personas antes de huir en un coche robado. La policía lo persiguió y lo abatió.
"Tenemos familias que sufren, policías que sufren, personal forense que sufre", dijo el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux. "Esto afecta a toda la comunidad, así que todos nos unimos al duelo de estas familias".
La policía no reveló la identidad de las víctimas, pero indicó que algunos de los niños eran parientes del hombre fallecido.
La directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, informó a la BBC que el presunto autor de los disparos ha sido identificado como Shamar Elkins.
En declaraciones realizadas el domingo por la mañana, el alcalde dijo: "Esta es una situación trágica, quizás la peor situación trágica que hayamos tenido jamás en Shreveport".
Dijo que algunas de las víctimas heridas habían sido trasladadas al hospital y pidió oraciones por las familias y la ciudad.
Investigan varias escenas
La policía informó que había varias escenas del crimen, incluyendo dos viviendas en la misma manzana en West 79th Street y una tercera residencia en el vecindario en Harrison Street.
En una rueda de prensa celebrada el domingo, el cabo de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, declaró que los agentes acudieron a una vivienda poco antes de las 6:00 de la madrugada, hora local, y encontraron a los niños.
"Todos los fallecidos en este caso son menores de edad", dijo Bordelon.
Dijo que los agentes determinaron que la llamada era de "naturaleza doméstica" y agregó que uno de los que recibieron disparos en la casa había huido a una residencia cercana.
Según la policía, tras el tiroteo, el presunto pistolero robó un vehículo y comenzó a huir.
Bordelon declaró que los agentes lo persiguieron hasta otro barrio, Bossier Parish, y dispararon contra el presunto pistolero, que ya ha fallecido.
Gráfico dividido con dos mapas del área de Shreveport, Luisiana, EE. UU. El mapa superior ubica Brompton Lane en la parroquia de Bossier en relación con el centro de Shreveport. La imagen satelital inferior destaca Harrison Street y un sitio en la cuadra 300 de West 79th Street en un barrio residencial.
La policía indicó que cree que el sospechoso actuó solo.
El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo que sentía mucha empatía por toda la comunidad.
"Simplemente no puedo imaginar cómo puede ocurrir un suceso así", dijo Smith.
Añadió que la investigación se está llevando a cabo en coordinación con la Policía Estatal de Luisiana y con la asistencia de otros organismos.
"Vamos a trabajar con diligencia, el tiempo que sea necesario, para obtener respuestas sobre lo sucedido", dijo.
Violencia doméstica en aumento
En declaraciones realizadas el domingo, el concejal de Shreveport, Grayson Boucher, afirmó que más del 30% de los delitos y el 30% de los asesinatos en la ciudad estaban relacionados con la violencia doméstica, y añadió: "Ahora esa cifra ha aumentado".
"Hemos duplicado con creces la tasa de homicidios en la ciudad de Shreveport debido a un solo acto de violencia doméstica", afirmó.
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo que él y su esposa estaban "desconsolados por esta horrible situación y que rezaban por todos los afectados".
"Estamos profundamente agradecidos a los agentes del orden y a los servicios de emergencia que trabajaron incansablemente en el lugar de los hechos", añadió Landry.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien representa al cuarto distrito de Luisiana, también se ha pronunciado sobre la "desgarradora tragedia".
"Tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport durante este momento tan difícil", dijo, y agregó que estaba agradecido por la rápida respuesta de la policía local.
Según el Archivo de Violencia Armada (GVA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que monitorea la violencia armada en Estados Unidos, este incidente es el tiroteo masivo más mortífero en el país desde enero de 2024, cuando ocho víctimas murieron en Joliet, Illinois.
GVA define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más víctimas resultaron heridas de bala, sin incluir al sospechoso.