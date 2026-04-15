La tranquilidad de la pequeña comunidad de Pauls Valley, en Oklahoma, se vio sacudida este martes por un episodio que, de no haber sido por la rápida intervención de un docente, habría engrosado la trágica lista de tiroteos escolares en Estados Unidos. Kirk Moore, director de la escuela secundaria local, se convirtió en el protagonista de una hazaña que recorre el mundo: se lanzó sobre un atacante armado, logrando desarmarlo y proteger a cientos de alumnos que se encontraban en el edificio.
El director de una escuela se lanzó sobre un atacante y evitó un tiroteo en Oklahoma
Kirk Moore, autoridad de la escuela secundaria Pauls Valley, arriesgó su vida para desarmar a un joven de 20 años que ingresó armado al establecimiento. A pesar de recibir un disparo, logró reducir al agresor hasta la llegada de la policía.
El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando un exalumno de 20 años, identificado como Victor Hawkins, ingresó al lobby de la institución portando una pistola. Según los informes policiales y el registro de las cámaras de seguridad, el joven tenía intenciones claras de iniciar un tiroteo masivo. Fue en ese momento de extrema tensión cuando Moore, sin dudarlo, salió de una oficina cercana y se abalanzó sobre Hawkins para neutralizar la amenaza.
Un acto de arrojo bajo fuego
La secuencia, captada por los dispositivos de vigilancia, muestra la crudeza del enfrentamiento. Durante el forcejeo, se produjo un disparo que impactó en la pierna del director Moore. Sin embargo, la herida no detuvo su accionar: el docente mantuvo al agresor contra el suelo y logró que soltara el arma, permaneciendo sobre él hasta que los oficiales de policía y el oficial de recursos escolares llegaron al lugar.
'Sé que la palabra se usa con frecuencia, pero hoy él es un héroe', declaró Brett Knight, superintendente del distrito, en diálogo con los medios apostados en el lugar. 'Este es el peor escenario para cualquier educador. El hecho de que alguien tuviera un arma y Moore actuara así... las cosas pudieron haber salido mucho peor', añadió con visible conmoción.
Estado de salud y medidas de seguridad
Tras el altercado, Moore fue trasladado a un centro asistencial donde se informó que se encuentra estable y fuera de peligro. Por su parte, el atacante fue detenido y enfrenta cargos graves que incluyen disparo con intención de matar y portación ilegal de arma de fuego.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, también se pronunció sobre el hecho, destacando la valentía de Moore: 'Actuó con valentía para proteger las vidas de sus estudiantes'. Mientras tanto, las autoridades escolares decidieron suspender las clases durante la jornada del miércoles para brindar apoyo psicológico tanto a los alumnos como al personal docente que presenció el ataque.
Este suceso reaviva una vez más el debate sobre la seguridad en las instituciones educativas y el rol de los protocolos de emergencia. En Pauls Valley, la intervención directa de un directivo evitó lo que parecía una tragedia inevitable, pero también deja al descubierto la vulnerabilidad a la que se enfrentan las comunidades educativas.
Como suele ocurrir en estos casos, la comunidad de Oklahoma se une ahora en un mensaje de gratitud hacia quien, dejando de lado su rol administrativo, asumió el riesgo máximo para garantizar que sus estudiantes pudieran volver a casa.