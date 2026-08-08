El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó este sábado el fallecimiento de la menor, que cursaba séptimo grado en el establecimiento educativo.
Asciende a nueve la cifra de muertos por el tiroteo en una escuela de Tailandia
La menor, que cursaba séptimo grado, falleció este sábado tras permanecer hospitalizada por las heridas sufridas durante el ataque. El agresor, de 14 años, también habría asesinado a sus dos abuelos antes de dirigirse al establecimiento educativo.
La estudiante había sido trasladada a un hospital luego del tiroteo. El viernes, la escuela había difundido un pedido de donaciones de sangre para dos alumnos heridos, entre ellos la niña que finalmente murió.
Tras conocerse su fallecimiento, el centro educativo expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y manifestó su apoyo a la familia de la menor.
Con esta muerte, el balance oficial del ataque ascendió a nueve víctimas fatales.
El ataque ocurrió el viernes
El tiroteo se produjo el viernes en una escuela situada al norte de Bangkok. Según las primeras investigaciones, el atacante era un adolescente de 14 años que ingresó armado al establecimiento.
Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan determinar qué llevó al adolescente a cometer el hecho.
El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner el foco en la violencia armada y el acceso de menores a armas de fuego en Tailandia.
Antes del ataque, habría asesinado a sus abuelos
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, antes de dirigirse a la escuela el adolescente habría asesinado a sus dos abuelos, con quienes vivía.
Posteriormente, el joven habría utilizado el arma para quitarse la vida. La investigación continúa para establecer con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon el ataque.
Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras familiares, docentes y estudiantes afrontan las consecuencias de uno de los episodios más graves registrados recientemente en una institución educativa del país.