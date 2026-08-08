#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Asia

Asciende a nueve la cifra de muertos por el tiroteo en una escuela de Tailandia

La menor, que cursaba séptimo grado, falleció este sábado tras permanecer hospitalizada por las heridas sufridas durante el ataque. El agresor, de 14 años, también habría asesinado a sus dos abuelos antes de dirigirse al establecimiento educativo.

Una estudiante de 12 años murió tras el tiroteo en una escuela de Tailandia. Credito: REUTERS/Chalinee ThirasupaUna estudiante de 12 años murió tras el tiroteo en una escuela de Tailandia. Credito: REUTERS/Chalinee Thirasupa
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó este sábado el fallecimiento de la menor, que cursaba séptimo grado en el establecimiento educativo.

Mirá tambiénEspaña comienza a controlar a los viajeros procedentes de Italia en aeropuertos y fronteras

La estudiante había sido trasladada a un hospital luego del tiroteo. El viernes, la escuela había difundido un pedido de donaciones de sangre para dos alumnos heridos, entre ellos la niña que finalmente murió.

Tras conocerse su fallecimiento, el centro educativo expresó sus condolencias a través de sus redes sociales y manifestó su apoyo a la familia de la menor.

Mirá tambiénEmiratos Árabes Unidos denunció un ataque iraní contra un buque petrolero

Con esta muerte, el balance oficial del ataque ascendió a nueve víctimas fatales.

El ataque ocurrió el viernes

El tiroteo se produjo el viernes en una escuela situada al norte de Bangkok. Según las primeras investigaciones, el atacante era un adolescente de 14 años que ingresó armado al establecimiento.

Flowers are left outside Debsirin Nonthaburi School, a day after the shooting incident at the school, in Bang Kruai district in Nonthaburi province, on the outskirts of Bangkok, Thailand, August 8, 2026. REUTERS/Chalinee ThirasupaUna estudiante de 12 años murió tras el tiroteo en una escuela de Tailandia. Credito: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan determinar qué llevó al adolescente a cometer el hecho.

El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner el foco en la violencia armada y el acceso de menores a armas de fuego en Tailandia.

Antes del ataque, habría asesinado a sus abuelos

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, antes de dirigirse a la escuela el adolescente habría asesinado a sus dos abuelos, con quienes vivía.

Emergency personnel carry a dead body on a stretcher at Debsirin Nonthaburi School following the shooting incident at the school, in Bang Kruai district in Nonthaburi province on the outskirts of Bangkok, Thailand, August 7, 2026. REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX IMAGES OF THE DAYUna estudiante de 12 años murió tras el tiroteo en una escuela de Tailandia. Credito: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Posteriormente, el joven habría utilizado el arma para quitarse la vida. La investigación continúa para establecer con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon el ataque.

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras familiares, docentes y estudiantes afrontan las consecuencias de uno de los episodios más graves registrados recientemente en una institución educativa del país.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro