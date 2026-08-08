Asia

Asciende a nueve la cifra de muertos por el tiroteo en una escuela de Tailandia

La menor, que cursaba séptimo grado, falleció este sábado tras permanecer hospitalizada por las heridas sufridas durante el ataque. El agresor, de 14 años, también habría asesinado a sus dos abuelos antes de dirigirse al establecimiento educativo.