Corinthians confirmó este domingo la contratación de Clarence Seedorf como nuevo director técnico, en una apuesta para revertir el complicado presente deportivo del equipo en el Brasileirao. El exmediocampista neerlandés reemplazará a Fernando Diniz, despedido el miércoles pasado, y firmó un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2027.
Sorpresa en Brasil: Clarence Seedorf asumirá como técnico de Corinthians
El club paulista confirmó la contratación del exmediocampista neerlandés como reemplazante de Fernando Diniz, en medio de una complicada situación en el Brasileirao. El entrenador firmó hasta diciembre de 2027 y debutará el 19 de octubre ante Vitória, en la Neo Química Arena.
“Estoy muy feliz por la oportunidad de dirigir un club tan grande”, expresó Seedorf tras conocerse el acuerdo, que marcará su regreso a la conducción técnica después de siete años.
El desafío será inmediato: Corinthians se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia y llegó a la fecha con apenas un punto de ventaja sobre Internacional, que ocupa el primer puesto de la zona de descenso. El nuevo entrenador tendrá la misión de recuperar al equipo y alejarlo de los últimos lugares de la tabla.
Un debut programado para el 19 de octubre
Seedorf viajará a Brasil en los próximos días junto con su cuerpo técnico y tendrá su primera presentación oficial el 19 de octubre, cuando Corinthians reciba a Vitória en la Neo Química Arena.
Hasta entonces, William Batista estará al frente del equipo para el clásico ante Palmeiras, mientras la institución comienza a preparar la transición hacia el nuevo ciclo.
La llegada del neerlandés se resolvió en apenas dos días, luego de que sus representantes acercaran su nombre al director ejecutivo del club, Marcelo Paz. La dirigencia avanzó rápidamente en las negociaciones para encontrar un reemplazante de Diniz y encarar el tramo decisivo de la temporada.
Una negociación que cambió sus planes
Según informó la agencia OTB Sports, Seedorf mantenía conversaciones avanzadas con otro club importante de Brasil para comenzar un proyecto de tres años en enero de 2027. Sin embargo, finalmente aceptó la propuesta de Corinthians para asumir de inmediato.
El acuerdo contempla un vínculo hasta diciembre de 2027 e incluye premios vinculados a objetivos deportivos, como clasificaciones y títulos. De acuerdo con sus representantes, no se estableció una bonificación específica por evitar el descenso, ya que la permanencia fue considerada una obligación acorde con la dimensión de la institución.
El desafío de recuperar a un histórico del fútbol brasileño
La contratación de Seedorf representa una apuesta de Corinthians por un entrenador con una extensa trayectoria como futbolista de élite. El neerlandés desarrolló una destacada carrera en clubes como Ajax, Real Madrid, Inter y Milan, y también defendió a la selección de los Países Bajos.
Su experiencia como entrenador, en cambio, ha sido más acotada. Su último ciclo al frente de un equipo fue en 2019, cuando dirigió al seleccionado de Camerún.
Ahora, el exmediocampista afrontará un nuevo desafío en el fútbol brasileño, con el objetivo inmediato de mejorar los resultados de Corinthians y encaminar al equipo hacia la permanencia. El contrato hasta fines de 2027, además, abre la posibilidad de desarrollar un proyecto que trascienda la urgencia de la actual temporada.