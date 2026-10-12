Vuelve a dirigir después de siete años

Sorpresa en Brasil: Clarence Seedorf asumirá como técnico de Corinthians

El club paulista confirmó la contratación del exmediocampista neerlandés como reemplazante de Fernando Diniz, en medio de una complicada situación en el Brasileirao. El entrenador firmó hasta diciembre de 2027 y debutará el 19 de octubre ante Vitória, en la Neo Química Arena.