Carlos Alcaraz sufrió una inesperada eliminación en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. El tenista español cayó este lunes ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (4), luego de dos horas y dos minutos de juego, y se despidió anticipadamente de uno de los últimos grandes compromisos de la temporada.
Sorpresa en Shanghái: Alcaraz quedó eliminado y se despidió de la pelea por el número 1
El español cayó ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (4) en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. La derrota puso fin a su participación en el torneo y confirmó que Alexander Zverev terminará la temporada en la cima del ranking mundial, según la información original.
La derrota representó un duro revés para el murciano, que llegaba al certamen con una importante racha de triunfos en la gira asiática. Además, el resultado dejó a Alexander Zverev con el camino despejado para terminar el año como número uno del mundo, de acuerdo con la información difundida sobre el torneo.
Bergs logró sostener su nivel en los momentos decisivos y aprovechó sus oportunidades para cerrar el encuentro en dos sets. De esta manera, protagonizó una de las sorpresas de la jornada y consiguió una victoria de relevancia ante uno de los principales candidatos al título.
Un freno inesperado en la gira asiática
Alcaraz llegaba a Shanghái con una seguidilla de 11 victorias consecutivas en territorio asiático, pero no pudo prolongar su buen momento. La caída ante Bergs interrumpió esa racha y le impidió avanzar a los octavos de final del torneo chino.
El español tampoco logró superar su mejor actuación en Shanghái, donde había alcanzado los cuartos de final en 2024. La eliminación supone un paso atrás en sus aspiraciones para el tramo final del calendario, en el que todavía tiene compromisos importantes por delante.
Zverev se encamina a cerrar el año en la cima
La eliminación de Alcaraz también tuvo consecuencias en la lucha por el liderazgo del ranking mundial. Según la información original, el alemán Alexander Zverev aseguró matemáticamente terminar la temporada en el primer puesto, por lo que el español no podrá alcanzar ese objetivo en lo que resta del año.
La definición marca un punto importante en la temporada del circuito masculino, con la recta final del calendario todavía por disputarse. Para Alcaraz, el desafío será recuperarse del traspié y llegar en las mejores condiciones a las próximas competencias.
El calendario que le queda a Alcaraz
Tras su despedida de Shanghái, el español tiene previsto volver a la actividad en el Six Kings Slam, un torneo de exhibición programado del 21 al 24 de octubre, sujeto a la confirmación de su realización.
Luego, el murciano afrontará el Masters 1000 de París, previsto del 1 al 8 de noviembre, y las ATP Finals de Turín, que se disputarán del 15 al 22 del mismo mes.
El cierre de la temporada está previsto con la fase final de la Copa Davis, programada del 24 al 29 de noviembre. Alcaraz buscará dejar atrás la eliminación en China y terminar el año con buenas sensaciones en los últimos compromisos de su calendario.