Tenis

Sorpresa en Shanghái: Alcaraz quedó eliminado y se despidió de la pelea por el número 1

El español cayó ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (4) en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. La derrota puso fin a su participación en el torneo y confirmó que Alexander Zverev terminará la temporada en la cima del ranking mundial, según la información original.