El Torneo Regional Federal Amateur, en la Región Litoral Sur, tuvo una jornada con resultados diferentes para los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol.
Colón de San Justo dio el golpe y los santafesinos dejaron todo abierto
Cosmos empató 1 a 1 frente a Ben Hur en el predio Nery Pumpido, mientras que Sanjustino igualó sin goles ante Los Andes de Alcorta. El gran ganador de la jornada fue Colón de San Justo, que se impuso por 2 a 1 ante Atlético San Jorge como visitante. Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana.
Cosmos y Sanjustino no pudieron sacar ventajas en sus respectivos compromisos, mientras que Colón de San Justo consiguió una valiosa victoria fuera de casa y quedó bien perfilado de cara al encuentro de vuelta.
Los partidos de ida dejaron las series abiertas y la expectativa puesta en un fin de semana que será decisivo para las aspiraciones de los equipos que buscan seguir avanzando en la competencia nacional.
Cosmos reaccionó y rescató un empate
En el predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos FC igualó 1 a 1 frente a Ben Hur de Rafaela, en un encuentro entretenido, aunque con pocas situaciones claras de peligro. La primera mitad terminó sin goles, en un trámite parejo en el que ninguno de los dos logró imponer diferencias en el marcador.
En el complemento llegaron las emociones. Ben Hur consiguió ponerse en ventaja por intermedio de Enzo Fernández, que aprovechó su oportunidad para adelantar al conjunto rafaelino. Sin embargo, Cosmos no bajó los brazos y encontró la respuesta a través de Luciano Pereyra, autor del tanto que estableció el 1 a 1 definitivo.
El empate dejó un sabor particular para ambos equipos. Ben Hur se había puesto en ventaja, pero no pudo sostenerla, mientras que el conjunto santafesino logró reaccionar ante su gente y evitó comenzar la serie con una derrota.
Ahora, Cosmos deberá afrontar la revancha con la intención de mejorar su producción y encontrar los argumentos futbolísticos necesarios para conseguir la clasificación. La igualdad dejó todo por resolver y obligará a ambos a jugarse sus posibilidades en el próximo compromiso.
Sanjustino no pudo romper el cero y Colón festejó en San Jorge
En San Justo, Sanjustino empató 0 a 0 frente a Los Andes de Alcorta, en un partido equilibrado que tuvo sus momentos, pero en el que faltó precisión en los metros finales.
El conjunto local volvió a quedarse sin convertir en su cancha durante su participación en el Torneo Regional, una cuenta pendiente que intentará saldar en la revancha.
La primera etapa fue pareja y la ocasión más clara favoreció al elenco visitante. En el segundo tiempo, Sanjustino salió con otra decisión y mostró cierta superioridad desde los primeros minutos. Sin embargo, esa búsqueda no se tradujo en situaciones concretas ni en la eficacia necesaria para quebrar la resistencia de Los Andes.
El cero a cero terminó siendo el reflejo de un encuentro disputado, en el que ninguno consiguió establecer una diferencia futbolística suficiente para quedarse con la victoria. La serie quedó abierta y Sanjustino deberá buscar fuera de casa el resultado que le permita continuar en carrera.
La otra cara de la jornada fue Colón de San Justo. El equipo dirigido por Mauricio Chiementín viajó a la ciudad de San Jorge y consiguió un triunfo fundamental al derrotar por 2 a 1 a Atlético San Jorge.
Brian Minotti y Matías Fantín fueron los encargados de convertir para el conjunto santafesino, que encontró en sus definiciones la llave para quedarse con una victoria de enorme valor. Para el dueño de casa descontó Matías Aguirre, manteniendo las posibilidades de Atlético San Jorge de cara al segundo encuentro.
El resultado le permitió a Colón de San Justo dar un paso importante en la eliminatoria. Ganar como visitante siempre representa una ventaja deportiva y anímica, aunque el descuento del local obliga a mantener la concentración y evitar cualquier exceso de confianza.
El próximo fin de semana se disputarán las revanchas, con Cosmos, Sanjustino y Colón de San Justo decididos a sostener sus aspiraciones en el Torneo Regional Federal Amateur. La primera jornada dejó una victoria, dos empates y una certeza: todavía queda mucho por jugar.