Torneo Federal Amateur

Colón de San Justo dio el golpe y los santafesinos dejaron todo abierto

Cosmos empató 1 a 1 frente a Ben Hur en el predio Nery Pumpido, mientras que Sanjustino igualó sin goles ante Los Andes de Alcorta. El gran ganador de la jornada fue Colón de San Justo, que se impuso por 2 a 1 ante Atlético San Jorge como visitante. Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana.